Sehnde

Umweltaktivisten und Landwirte sind sich oft uneinig. Während erstere den Landwirten gern gewinnorientiertes und umweltunfreundliches Handeln vorwerfen, sehen sich viele Landwirte missverstanden. Der Verein Umweltsenioren Hannover wollte es genau wissen und hat den Müllinger Landwirt Carsten Fricke auf seinem Hof besucht. Kennengelernt haben sie sich beim HAZ-Forum zum Thema „Die Zukunft der Landwirtschaft“.

„Wollen nicht eigene Produktion zerstören“

„Wir brauchen eine innovative Landwirtschaft“, sagt Fricke. Bei dem Treffen mit den Umweltsenioren zeigte er anhand von Grafiken und Bildern, vor was für Problemen die Landwirtschaft seiner Meinung nach steht. „Die Angebotsseite wird immer kleiner, durch Klima und Wetter gibt es Ernteverluste und weltweit haben wir einen Flächenverlust von zwölf Millionen Hektar pro Jahr.“ Heruntergebrochen auf Deutschland bedeute das einen Flächenverlust von 70 Hektar pro Tag. Beispiele für diesen Verlust seien neue Gewerbegebiete wie das in Laatzen-Rethen. „Wir Landwirte können das nicht ausgleichen, egal wie viele Blühflächen wir anlegen“, erklärt Fricke.

Von den Verbrauchern fordert Fricke mehr Wertschätzung von Lebensmitteln. „Wir bauen auf den Äckern Früchte an, um davon unsere Familien zu ernähren, das passiert nachhaltig und unter strengsten Umweltaspekten.“ Denn man wolle seine Familien auch im folgenden Jahr noch ernähren können. Gleichzeitig würden in Deutschland zu viele Lebensmittel weggeworfen. „Nichts liegt einem Landwirt ferner, als seine eigene Produktion zu zerstören.“

Sonnenblumen und Raps sind typische Zwischenfrüchte. Quelle: Privat

Landwirt ist für Pflanzenschutzmittel

In der Gemarkung Müllingen fänden unter anderem Rebhühner Schutz, und in den von Landwirten angelegten Blühstreifen gebe es viele Insekten und Bodenbrüter, sagt Fricke. Durch diese Maßnahmen trügen Landwirte maßgeblich zum Artenreichtum bei. Das Volksbegehren „Artenvielfalt.Jetzt!“ verschiedener Umweltverbände wie etwa dem Naturschutzbund ( Nabu) verstehe er deswegen nicht – eher im Gegenteil. „Hier in Deutschland legen wir für überdimensionale Blühstreifen fruchtbares Ackerland brach, und um die verlorenen Flächen zu kompensieren, importieren wir Lebensmittel aus Brasilien und Russland“, kritisiert Fricke. Dabei könnten in Deutschland und Europa viele Ackerfrüchte gedeihen, denn das Klima in Europa sei eigentlich günstig.

Vor allem in Deutschland sei die Lebensmittelproduktion die sicherste weltweit. „Der Großteil dieser Nahrungsmittel wird auf konventionelle Art und Weise produziert“, sagt der Müllinger. Außer Getreide, Mais, Raps und Zuckerrüben würden auf vielen Feldern auch Zwischenfrüchte angebaut. Denn mithilfe der Zwischenfrüchte könnten wichtige Nährstoffe für die nächste Hauptkultur gespeichert werden, außerdem würde dadurch der verbleibende Stickstoff im Boden gebunden. „Ich spreche mich auch für Pflanzenschutzmittel aus“, betont Fricke. „Auch für Glyphosat, denn wir brauchen den Pflanzenschutz für die Produktion von hochwertigen und sicheren Nahrungsmitteln“.

Erzeuger und Verbraucher sollen gemeinsam handeln

Für die Biologin Renate Schulz, eine von zwölf Besuchern von den Umweltsenioren, war der Besuch lohnenswert. „Unsere Fragen wurden ausführlich und ohne auszuweichen beantwortet.“ Auch die Herausforderungen von Landwirten und die Hintergründe und Problematik eines Einsatzes von Chemie auf den Feldern seien gut aufgezeigt und erklärt worden. Ein weiteres Vereinsmitglied stimmte Fricke in einem Punkt zu: „Die Landwirtschaft funktioniert ohne Einsatz von Agrarchemie nicht.“ Insgesamt wünschen sich die Umweltsenioren aber dennoch, dass weniger Chemie in der Landwirtschaft eingesetzt wird.

Auch die Probleme beim Anbau und der Vermarktung wurden auf dem Hof in Müllingen erörtert. Schulz hat ein Fazit für sich mitgenommen: „Die Auswirkungen des Klimawandels sollten Lebensmittelerzeuger und Verbraucher zu einem gemeinsamen Handeln bringen.“ Fertige Konzepte konnte aber auch Fricke nicht präsentieren.

Von Leona Passgang