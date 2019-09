Mit der Ratsfrau Elisabeth Schärling hat der CDU-Stadtverband Sehnde erneut eine Frau in die Riege der stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Sie ersetzt Ann-Kathrin Lehrke, die in den Landkreis Hildesheim gezogen ist. Viele andere Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.