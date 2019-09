Sehnde

Erneut ist in Sehnde ein Fahrradfahrer bei einem Unfall verletzt worden, nachdem ihn ein Autofahrer übersehen hatte. Der 25-jährige Radler war am Dienstag gegen 16.40 Uhr am Steinweg in der Innenstadt unterwegs, als dort an der Einmündung zur Peiner Straße (B 65) eine 53-Jährige mit ihrem Ford heranfuhr. An der Einmündung musste sie nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte zunächst verkehrsbedingt halten. Als sie wieder anfuhr, übersah sie dann den von rechts kommenden Radfahrer – dieser befuhr den Radweg allerdings verbotenerweise auf der falschen Seite. Der 25- Jährige versuchte noch, dem Auto auszuweichen, stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu. Sein Mountainbike und der Ford wurden ebenfalls beschädigt.

Erst am Montag war ein 14-jähriger Radfahrer an der Iltener Straße in Höhe der Aral-Tankstelle leicht verletzt worden, als er von einer 51-jährigen Autofahrerin übersehen worden war.

Von Oliver Kühn