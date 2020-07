Sehnde

Ein Wildschwein hat seinen nächtlichen Streifzug durch Sehnde nicht überlebt. Das Jungtier ist vermutlich in der Nacht zum Montag an der Bahnstrecke nach Hildesheim getötet worden. Altbürgermeister Carl Jürgen Lehrke, einer von drei Jagdpächtern in Sehnde und Landwirt, hat das Tier am Dienstag begutachtet und mit einem Radlader für den Abdecker auf seinen Hof gebracht. Frontal überfahren worden sei das Wildschwein aber nicht, sagt Lehrke. Es habe neben den Gleisen gelegen und keine sichtbaren äußeren Verletzungen gehabt. „Aber irgendeinen Kontakt mit einem Zug muss es gegeben haben, alleine legt es sich dort nicht hin.“

Das tote Tier habe an der Bahnstrecke in Höhe der Raiffeisen-Genossenschaft gelegen, sagt Lehrke. Genauer untersucht habe er den Kadaver nicht mehr, nachdem er fast zwei Tage lang in der Sonne gelegen habe. Wildschweinunfälle mit Zügen oder Güterzügen seien im Gegensatz zu Zusammenstößen mit Autos selten. Woher das Tier genau gekommen ist, sei schwer zu sagen, weil durch die Trockenheit kaum Fährten auszumachen seien. Die Tiere zögen vom Hämeler Wald bis zum Müllinger Holz. Eine große Wildschweindichte gebe es in Sehnde aber nicht, weil große zusammenhängende Waldgebiete fehlten. Die Tiere gehörten zudem zum sogenannten Wechselwild, anders als etwa Rehe, die zum Standwild zählen.

Anzeige

Die Nachtaufnahme aus der Jägerkamera beweist es: Auf der Sehnder Rodelbahn war Ende Februar ein Wildschwein unterwegs. Quelle: Privat (Archiv)

Weitere HAZ+ Artikel

Junggesellen suchen ihren Platz

Bei den umherstreifenden Wildschweinen handele es sich meist um „Junggesellen-Clubs“, wie es Lehrke formuliert. Das seien sozusagen Halbstarke aus dem Vorjahr, die noch nicht ihren Platz gefunden hätten. Hochstehender Raps oder Mais böten den Tieren bei ihren nächtlichen Wanderungen guten Schutz, nicht selten übernachteten sie auch dort. Männliche Wildschweine, die Keiler, seien meist Einzelgänger, die Weibchen, Bache genannt, dagegen lebten in einer Rotte als Familienverband. „Ob das gefundene Tier ein Einzelgänger war, kann ich aber nicht sagen.“

Dafür ist auf dem Sehnder Rodelberg seit dem vergangenen Jahr eine kleine Rotte von fünf bis sechs Tieren heimisch geworden. Eine Wildkamera hat die Schwarzkittel Ende Februar aufgenommen. Jäger haben dort in diesem Jahr bereits drei Tiere erlegt. Dazu sei man gesetzlich verpflichtet, hatte Hartmut Scholz, Leiter des Hegerings Das Große Freie erklärt, in dem sich Jäger aus Sehnde und Lehrte organisieren. Wenn ihre Population nicht reguliert werde, bestehe die Gefahr, dass Wildschweine die gefürchtete Afrikanische Schweinepest einschleppen.

Am Mittellandkanal in Höver haben Feuerwehrleute vor vier Jahren eine Bache vor dem Ertrinken gerettet. Quelle: Stadtfeuerwehr Sehnde (Archiv)

Feuerwehr rettet Bache

In Höver hatten Feuerwehrleute vor vier Jahren eine 45 Kilogramm schwere Bache vor dem Ertrinken im Mittellandkanal bewahrt. Das Tier war mit seiner Rotte wohl vor einer Treibjagd auf der Westseite des Kanals geflüchtet und in Höhe der Zementfabrik Holcim ins Wasser gesprungen. Wegen der steilen Spundwände in deren Hafenbereich konnten die Tiere nicht mehr ans Ufer gelangen.

Von Oliver Kühn