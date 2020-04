Die Wildschweine rücken immer näher an die Wohngebiete heran – und das auch in Sehnde. Im vergangenen Jahr wühlten Tiere in Gärten am östlichen Ortsrand der Kernstadt. Schon im vergangenen Jahr wurde auf dem Rodelberg eine kleine Rotte entdeckt. Jäger haben dort in diesem Jahr bereits drei Tiere geschossen.