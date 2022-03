Dolgen

Marlis Dröse ärgert sich. Tag für Tag blickt die 82-Jährige aus ihrem Haus auf die mehr als 350 Jahre alte St.-Margareten-Kapelle in Dolgen und auf die davor liegende Wiese. „Seit eineinhalb Jahren ist die Wiese nicht mehr gemäht worden“, klagt sie. Das struppige hohe Gras ähnele einer Steppenlandschaft. Wo einst Gänseblümchen, Schafgarbe und Dotterblumen wuchsen, sehe man jetzt Disteln, Hundekot und Müll.

„Das erinnert mich an Polen im Jahr 1988“, sagt die Dolgenerin. „Als ich damals Stettin besuchte, sah es um den Dom herum genauso aus – völlig verwahrlost“, berichtet sie. „Aber als ich 20 Jahre später noch einmal dorthin fuhr, waren die Rasenflächen rund um das Gotteshaus sehr gepflegt.“ Dies könne man doch wohl auch von einer deutschen Stadt im 21. Jahrhundert erwarten, meint die Seniorin.

Marlis Dröse (links) zeigt ihrer Enkelin Disteln auf der Wiese vor der Kapelle. Quelle: Gabriele Gerner

Nur Stadt Sehnde darf Wiese an der St.-Margareten-Kapelle in Dolgen pflegen

Zuständig für die Fläche rund um die historische Kapelle ist die Stadt. „Uns Bürgern ist es untersagt, dort tätig zu werden“, sagt Alfred Dröse junior, Sohn von Marlis Dröse, der dort am liebsten selbst aktiv werden würde. Lediglich auf einer kleinen Fläche im Eingangsbereich dürfen Ehrenamtliche aus dem Dorf Hand anlegen. Dies geschehe im Einverständnis mit der Stadt, so Marlis Dröse.

Sie selbst habet diese Fläche neben der Wiese 20 Jahre lang gepflegt. Bis zu ihrem 80. Geburtstag vor zwei Jahren habe sie dort Blumen angepflanzt, Büsche beschnitten und Unkraut gejätet. Auch ihre Nachfolger sorgen dafür, dass diese kleine Fläche stets makellos aussieht. „Doch daneben die verlodderte Wiese zu sehen, tut richtig weh“, meint auch Nachbarin Brunhilde Nawo.

Der Eingangsbereich vor der Kapelle wird regelmäßig von Ehrenamtlichen gepflegt und bietet einen schmucken Anblick. Quelle: Gabriele Gerner

Anwohnerin: Flächen sind versteppt

Dass die Stadt seit dem Beitritt zum Verbund „Kommunen für biologische Vielfalt“ im Jahr 2020 die öffentlichen Grünflächen seltener mäht, um biologische Vielfalt zu ermöglichen, ist den Anwohnern Dolgens bekannt. Das Engagement der Stadt für Natur- und Artenschutz findet Cäcilia Dröse, Enkelin von Marlis Dröse, durchaus vorbildlich. Doch dies müsse, so die 27-Jährige, auch wissenschaftlich fundiert sein.

„Durch das Aussetzen der Mahd ab Oktober 2020 sind die Flächen jetzt versteppt“, sagt die Landwirtin und Studentin der Agrarwissenschaften. „Unter dem Altbestand der abgestorbenen Gräser verschwinden die bisherigen Klee- und Kräuterarten. Stattdessen entwickeln sich Pflanzen wie Ackerschachtelhalm, Brennnesseln und Sauerampfer“, beklagt sie und kritisiert: „Bei der Veränderung der Grünpflege von der Stadt wurde die Dorfbevölkerung nicht mitgenommen.“

Kein attraktiver Dorfmittelpunkt mehr

„Ist das sinnvoll für die Umwelt?“, fragt ihr Vater Alfred Dröse junior zweifelnd. Er sorgt sich um das Ansehen des Dorfes. „Wenn Leute hierherziehen wollen und diese desolate Fläche sehen, das schreckt ja ab“, sagt er und erinnert an frühere Zeiten. „Die Kapelle bildete einst den Dorfmittelpunkt“, erzählt der 58-Jährige. „Hier wurde vor der Pandemie regelmäßig der Maibaum aufgestellt, hier wurde einmal im Jahr ,Kirchen’s Biergarten‘ gefeiert, und Weihnachten haben die Kindergartenkinder hier den großen Weihnachtsbaum dekoriert.“

Inzwischen, so sagt er bedauernd, sei die Fläche kein attraktiver Dorfmittelpunkt mehr. „Hier sollten eigentlich Kinder spielen“, pflichtet ihm Nachbar Hansdieter Meyer bei. „Aber dazu bietet sich die Fläche nicht mehr an.“

Ein Foto aus alter Zeit: So sah die Fläche vor der Kapelle in Dolgen früher aus. Quelle: Gabriele Gerner

Früher war neben Dolgener Kapelle schöner Platz für Hochzeitsfotos

Die Kapelle, so Anwohnerin Erika Meyfeld, sei zu ihren monatlichen Gottesdiensten stets gut besucht. „Hier finden Taufen und Hochzeiten statt, ab und zu auch Konfirmationen“, berichtet die 78-Jährige. Dass Brautpaare auf der Wiese vor der Kapelle für ihr Hochzeitsfoto posieren, könne sie sich bei dem jetzigen Zustand nicht vorstellen.

Die Dolgener fühlen sich abgehängt von der Stadt. „Man verbietet uns, vor unserem eigenen Gartenzaun zu mähen“, sagt Hansdieter Meyer empört. Wie Fahrzeuge dann genügend Platz fänden, wenn ihnen ein anderes Auto in einer engen Straße entgegenkäme, frage sich niemand. Auch der Zustand der Fläche vor dem Jugendtreff betrübt die Dorfgemeinschaft. So etwas könne man der Jugend nicht zumuten, ist die einhellige Meinung.

Die Fläche vor dem Jugendzentrum in Dolgen steht ebenfalls in der Kritik. Auch hier sollte nach Ansicht der Anwohner häufiger gemäht werden. Quelle: Gabriele Gerner

Stadt nimmt sich Kritik der Dolgener zu Herzen

Die Stadt nimmt sich die Kritik zu Herzen. „Wir befinden uns in einer Versuchsphase“, erläutert Gudrun Keller vom Fachdienst Stadtentwicklung und Straßen, Grünflächen und Klimaschutz auf Nachfrage. Die bisherige Vorgehensweise sei nicht in Stein gemeißelt. Die Stadt habe bereits die Ortsräte gebeten, bis Mitte März eine Rückmeldung zu der veränderten Grünpflege zu geben. Auch Bürger und Bürgerinnen selbst seien eingeladen, sich mit ihren Ideen zu beteiligen. Dazu können sie sich per E-Mail an gruenflaechen@sehnde.de wenden.

„Selbstverständlich werden wir Funktionsflächen wie Wiesen vor Schulen, Kirchen und Jugendzentren wieder häufiger mähen“, stellt Keller klar. Auch die von den Dolgenern benannten Wiesen vor dem Jugendzentrum und der Kapelle gehörten dazu. So besteht die Hoffnung, dass Brautpaare, die sich in diesem Jahr in Dolgen das Jawort geben, doch noch Hochzeitsfotos vor der Kapelle machen lassen können.

