Köthenwald

Höher, schneller, weiter: Das Tempo in unserer Gesellschaft nimmt stetig zu. Doch was passiert mit Menschen, die wegen einer Erkrankung oder Behinderung bei diesem allgemein gesellschaftlich definierten Rhythmus nicht mithalten können und eine Pause brauchen? Darüber haben Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-Raabe-Schule in Hannover bei einem Besuch im Klinikum Wahrendorff in Köthenwald einiges erfahren. Der Besuch der Gymnasiasten gehört zu ihrer aktuellen Projektwoche unter dem Titel „Feel the Beat“.

Neu war für die meisten der Zehntklässler etwa, dass es bei Wahrendorff neben dem klassischen Krankenhaus auch Tageskliniken gibt, in denen Hilfesuchende in schwierigen emotionalen Situationen tagsüber therapeutische Unterstützung bekommen, ansonsten aber zu Hause sein können.

Viele Bewohner arbeiten

In vielen Köpfen spukte auch immer noch der Begriff der „Wahrendorffschen Anstalten“ aus dem 19. Jahrhundert. Ein neues Bild schuf da ein Besuch bei der Eingliederungshilfe. Die Schüler der Landeshauptstadt erfuhren dort, dass Bewohnerinnen und Bewohner der Heimbereiche nicht nur auf dem Gelände wohnen, sondern viele von ihnen tagsüber in der Verpackungs-Arbeitstherapie, in der Holz-, Fahrrad- und Kunstwerkstatt arbeiten, wo sie auch Aufträge von Kundinnen und Kunden erledigen. „Sie erleben, dass ihre Arbeit von Bedeutung ist, dass sie benötigt werden und ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sind“, bilanziert Marcel Wendt, Leiter der Sporttherapie.

Zum Schluss durften die Gymnasiasten auch selbst aktiv werden – mit Übungen zur Koordination und Bewegung. Denn Sport ist bei Wahrendorff ein wesentlicher Baustein der Therapiekonzepte. Zum Abschied erhielt jeder Teilnehmer als Gag eine Medikamentenschachtel mit der Aufschrift „Sporttherapie – körpereigenes Antidepressivum“. Darin verpackt gab es aber keine Tabletten, sondern Traubenzucker – und viele Studienbelege, wie positiv Sport und Bewegung den Körper und die Seele beeinflussen.

Von Oliver Kühn