In Sehnde-Ilten gibt es am Wochenende nun doch keinen Wintermarkt. Der Schützenverein und der Sportverein MTV haben das für Sonnabend, 18. Dezember, geplante Fest wegen der aufwendigen Corona-Regeln und des derzeitigen Infektionsgeschehens abgesagt.

Vereine sagen Wintermarkt in Ilten ab

