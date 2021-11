Ilten

Die konstituierende Sitzung des Ortsrats Ilten am Donnerstag, 11. November, wird spannend. Denn in Sehndes mit fast 5300 Einwohnern zweitgrößter Ortschaft nach der Kernstadt gibt es ein neues Farbenspiel: Erstmals sitzen nun auch die Grünen und die FDP in dem Gremium – und die beiden großen Parteien haben Sitze verloren. Die CDU hat nur noch vier statt fünf Mandate, die SPD sogar nur noch drei statt fünf und damit genauso viele wie die Grünen, die aus dem Stand mit den Sozialdemokraten gleichzogen und damit in Ilten als Wahlsieger gelten dürfen. Die FDP ist mit einem Abgeordneten vertreten.

Spannende Wahl zum Stellvertreter

Weil Rot-Grün in der vergangenen Legislaturperiode als Ratsgruppe gute Erfahrungen gemacht , viele Projekte zusammen angestoßen und mit sechs Stimmen die Mehrheit in dem elfköpfigen Gremium hat, könnte es mit Spitzenkandidat Sandy Steve Choitz sogar auf Sehndes ersten grünen Ortsbürgermeister hinauslaufen – das wäre ein Novum für ganz Sehnde. Aber auch die Wahl des Stellvertreters ist spannend. Die CDU könnte als stärkste Fraktion Anspruch erheben, doch es bleibt abzuwarten, ob sich die Ortsratsmehrheit darauf einlässt. Ortsbürgermeisterin Gisela Neuse (SPD) hatte nach 25 Jahren im Amt nicht wieder kandidiert.

Darüber hinaus befasst sich der neue Ortsrat auch mit zwei weiteren Themen. So geht es um die beiden Bebauungspläne Kleewiese und Bosenkamp-West, das Grünflächenkataster und seinen Pflegeumfang sowie um die Vergabe der Ortsratsmittel.

3 G gilt für Sitzung

Vor und nach dem öffentlichen Teil haben Einwohner die Möglichkeit, Fragen an den Ortsrat oder die Verwaltung zu stellen. Für die Sitzung gilt die 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Besucher müssen einen entsprechenden Nachweis mitbringen oder einen Antigen-Schnelltest vorlegen, der maximal 24 Stunden alt ist, oder einen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Auf dem Schulgelände und in den Gebäuden besteht Maskenpflicht.

Von Oliver Kühn