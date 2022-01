Wirringen

Mit Bratwurst und Eintopf, einem opulenten Kuchenbüfett und zahlreichen historischen Fahrzeugen ist das Angrillen der Oldtimer-Freunde in Wirringen vor Corona immer mehr zu einem kleinen Dorffest geworden. Doch auch in diesem Jahr sagen die Fahrzeugbegeisterten ihre Feier zum Jahresbeginn wegen der Pandemie ab, wie ihr Chef Jörg Gerber mitteilt: „Das tut uns sehr leid.“ Die Gesundheit der Gäste sowie der Helferinnen und Helfer stehe jedoch an oberster Stelle.

Angrillen war im September noch möglich

Noch im September hatte die Gruppe trotz Pandemie ihr Oldtimer-Treffen am Wirringer Feuerlöschteich veranstaltet, das ähnlich traditionsreich ist wie das Angrillen. Dabei folgten mehr als 50 Menschen der Einladung der Oldtimer-Freunde, ihre eigenen historischen Fahrzeuge auszustellen und in Aktion zu präsentieren. Auch viele Besucherinnen und Besucher bedienten sich nicht nur an den Essens- und Getränkebuden, sondern bestaunten auch Bully, Trabi und Käfer und sahen dabei zu, wie ein alter Trecker-Bagger viele Erdhügel umschaufelte.

Vor allem landwirtschaftliche Maschinen waren beim Oldtimertreffen im September zu sehen. Quelle: Niklas Borm (Archiv)

Die Oldtimer-Freunde hatten sich gegründet, nachdem einige Treckerliebhaber am 5. Juni 2011 einen gemeinsamen Ausflug zum Regional-Museum Sehnde in Rethmar unternommen hatten. Tags darauf entstand die Gruppe, die bis heute kein Verein ist.

Blick mit Optimismus auf Oldtimer-Treffen

Nun blicken die Oldtimer-Freunde laut Gerber „voller Optimismus“ auf das nächste Oldtimer-Treffen, das für den 2. bis 4. September geplant ist. An jenem Wochenende feiert das Dorf auch sein 1000-jähriges Bestehen.

Die Oldtimer-Freunde wollen parallel zum großen Dorfjubiläum einen bescheideneren Geburtstag feiern: ihren elfjährigen. Denn auch die eigentlich geplante Geburtstagsfeier zu ihrem zehnjährigen Bestehen hatte die Gruppe wegen Corona abgesagt.

Von Konstantin Klenke