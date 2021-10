Wirringen

Die Polizei fahndet nach einem Autofahrer, der einen Unfall in Wirringen verursacht hat. Nach Angaben des Kommissariats Lehrte hat der oder die Unbekannte am Montag zwischen 12.30 und 16 Uhr in der Straße Goldener Winkel einen dort abgestellten braunen Audi A1 touchiert – vermutlich beim Ausparken.

Danach entfernte sich die Person vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Welches Fahrzeug der Unfallverursacher fuhr, ist unbekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet mögliche Zeugen, sich mit der Lehrter Wache unter Telefon (0 51 32) 82 70 in Verbindung zu setzen.

Von Oliver Kühn