Sehnde

In Sehnde-Bolzum wurde am Freitag die Eröffnung eines ungewöhnlichen Wohnprojektes für Senioren nachgeholt: Das neue AWO-Servicehaus im Herzen des Ortes wurde zusammen mit Bewohnern und Gästen aus Politik und Verwaltung gefeiert.

Dirk von der Osten, Vorsitzender der AWO Region Hannover, freute sich, bei einem Rundgang mit Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens und Andrea Hanke, Sozialdezernentin der Region Hannover, das vorbildliche Wohnprojekt präsentieren zu können.

Alles unter einem Dach

Das AWO-Servicehaus ist ein Novum in der Region Hannover. Es vereinigt gemeinschaftliches Wohnen im Alter, eine Pflegewohngemeinschaft und eine Tagespflege in einem Haus.

Die AWO Jugend- und Sozialdienstegesellschaft hatte von 2019 bis 2020 auf dem 2100 Quadratmeter großen Gelände der abgerissenen Gaststätte Bolzumer Stuben am Meffertweg 2/Ecke Marktstraße dafür den neuen Wohnkomplex errichtet. Dieser besteht nun aus elf seniorengerechten Wohnungen mit einer Größe von 45 bis 65 Quadratmetern, einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft für zwölf pflegebedürftige, überwiegend an Demenz erkrankte Menschen sowie einer Tagespflege mit 15 Plätzen. Weitere Leistungen wie Hausnotruf oder Pflege können von den Bewohnern individuell hinzugebucht werden. Das Pflegeteam Sehnde betreut die Seniorinnen und Senioren in dem Haus.

Die Bauarbeiten seien zügig vorangegangen, sagte von der Osten. Das habe man so nicht erwartet. Denn im alten Teil Bolzums mit einem historischen Rittergut in der Nähe hätte die archäologische Untersuchung auch lange Unterbrechungen bedeuten können, machte von der Osten klar. Auch die veranschlagten Baukosten von 5,2 Millionen Euro habe man dank guter Planung der Architekten einhalten können, resümierte von der Osten.

Freie Plätze nur noch in Tagespflege

Mittlerweile sind alle Wohnungen vermietet und auch die Pflegegemeinschaft ist voll belegt. Nur in der Tagespflege gebe es noch freie Plätze, erklärte von der Osten. Die Tagespflege hatte während des Lockdowns nicht stattfinden können und wurde erst im Juni dieses Jahres wieder geöffnet.

Für das Servicehaus gab es viel Lob. Als „bemerkenswertes Projekt“ bezeichnete es Sozialministerin Behrens. In einem Flächenland wie Niedersachsen seien solche Vorhaben, die älteren Menschen auf dem Land ermöglichten in ihrem gewohnten Umfeld zu bleiben, vorbildhaft. Zudem sei es wichtig, gerade Älteren Angebote für kleine Wohnungen und bezahlbaren Wohnraum zu machen. Das unterstützte auch Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse, der skizzierte, dass anfangs auf dem Gelände zwei Einfamilienhäuser und zwei Doppelhaushälften geplant worden seien. Erst durch das Engagement der Politiker im Rat Sehnde habe man das aktuelle Projekt auf den Weg bringen können.

Das neue AWO-Servicehaus wurde mit einem Sommerfest eröffnet. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Für Ortsbürgermeisterin und SPD-Landtagsabgeordnete Silke Lesemann ist das Servicehaus in dem knapp 240-Einwohner-Ort einzigartig. Trotz der dörflichen Lage sei für die Älteren in der Einrichtung der Anschluss an das gesellschaftliche Leben gegeben. Vor allem der Dorfladen, der durch den ehrenamtlichen Einsatz vieler Bolzumer entstand, sei dabei ein wichtiger Anlaufpunkt, betonte Lesemann.

Dirk von der Osten blickte noch weiter in die Zukunft und verriet, dass sich die AWO auch am Klimaprojekt in Bolzum beteiligen wolle. Dabei sei etwa eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Servicehauses vorgesehen.

Von Patricia Oswald-Kipper