Dolgen

In der Umgebung von Dolgen und Evern ist offenbar ein Wolf gesichtet worden. Das hat Thomas Behling, Wolfsberater der Region Hannover, bestätigt. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist das Tier bereits am 27. Januar durch das Gebiet gestreift. Öffentlich wurde dies durch ein Video, das ein Autofahrer aufgenommen und an Behling geschickt hat. In dem 49 Sekunden langen Film sieht man einen Wolf auf einem Acker neben einer Straße herrennen, dann kreuzt er eine Brücke über den Mittellandkanal und läuft direkt vor dem Auto in Richtung Wohnbebauung, bevor er wieder auf ein Feld abbiegt und das Video endet.

Das Tier sei vermutlich aus Kemme im Landkreis Hildesheim gekommen und dann in Dolgen gesichtet worden, sagt Behling. Auf Sehnder Facebookseiten wird spekuliert, ob der Autofahrer zu nah an das Tier heranfuhr und es womöglich gehetzt hat. Auch ob der Wolf verletzt sei, wird hinterfragt – doch beides verneint Behling nach Ansicht des Videos. Woher der Wolf komme, sei unbekannt: „Ich vermute, dass es ein Jungwolf ist, der aus dem Burgdorfer Rudel stammen könnte“, sagt Behling. In dieser Jahreszeit sei ein Jungtier von einem Alttier nicht zu unterscheiden.

Jungtiere suchen neues Revier

Die knapp ein Jahr alten Tiere würden nun aus ihren Rudeln vertrieben und müssten sich ein eigenes Revier suchen. Dies sei auch in diesem Fall nicht ausgeschlossen. Im Burgdorfer Holz hatten die beiden Alttiere im vergangenen Jahr acht Welpen. Das Territorium eines Rudels erstrecke sich je nach Nahrungsangebot auf bis zu 25.000 Hektar.

Die letzte Wolfssichtung in Sehnde ist länger her. Im April 2017 war in Müllingen ein Exemplar gesichtet worden. In der Umgebung hat es dagegen in der jüngsten Vergangenheit mehrere Wolfssichtungen gegeben, etwa im südlichen Landkreis Peine und im nördlichen Landkreis Hildesheim.

Von Oliver Kühn