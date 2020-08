Sehnde

Herabschauender Hund, kleine Kobra oder Heuschrecke: An jedem Sonntag lädt Yoga-Lehrerin Karin Hunte alle Interessierten im Waldbad Sehnde, Waldstraße 1-3, zu einer Einheit unter freiem Himmel ein. Der nächste Termin ist für Sonntag, 9. August, ab 10.30 Uhr geplant. Teilnehmer erscheinen einfach ohne Voranmeldung und bringen ihre Yoga-Matte und ein Handtuch, gegebenenfalls auch ein Yogakissen, mit. Die Teilnahme kostet pro Termin 5 Euro. Bei Regen fällt die Yoga-Stunde aus.

Am Sonntag, 16. August, muss das gemeinsame Training ausfallen. Anschließend gibt es das Open-Air-Yoga wieder am Sonntag, 23. August, und an allen folgenden Sonntagen, bis das Waldbad dann Mitte September die Saison beendet.

Von Antje Bismark