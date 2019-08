Sehnde

365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag sind die aktiven Mitglieder der Ortsfeuerwehr Sehnde einsatzbereit. Einmal im Jahr sagt ihnen der Förderverein der Ortsfeuerwehr dafür mit einem großen Fest Danke. Bei der Erstauflage der Party, die den Namen Florianfest trägt, vor einem Jahr war eine Travestieshow der Höhepunkt des Abends. In diesem Jahr lautet das Motto „Das Feuerwehrhaus rockt“. Am Sonnabend, 21. September, gibt es Musik und Party in der Feuerwache am Borsigring.

Für die Musik wird an dem Abend der Discjockey Atha sorgen. Speisen und Getränke bietet der Förderverein zu fairen Preisen an, wie er versichert. Einlass zum Florianfest ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro pro Person, in dem Betrag ist aber bereits ein 2-Euro-Verzehrgutschein enthalten.

Von Achim Gückel