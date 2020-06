Sehnde

Für die sieben Plätze im Sehnder Seniorenbeirat haben sich erstmals zehn Kandidaten beworben. Am Mittwochabend haben sie sich in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Sehnde vor rund 20 Zuhörern präsentiert. Die Bewerber kommen nicht nur aus der Kernstadt, sondern auch aus den Ortsteilen. Einige bewerben sich erstmals, andere zum wiederholten Mal.

Brundhilde Ahlfeld

Ganz neu ist etwa Brunhilde Ahlfeld. Die 66-jährige Sehnderin hat 40 Jahre in der Pflege gearbeitet, unter anderem in einem Krankenhaus, in der Behindertenpflege und zuletzt in der Tagespflege. „Ich kann vieles nachvollziehen, was Ältere betrifft und bin dadurch ein guter Ansprechpartner“, erklärte sie in der Vorstellungsrunde.

Peter Bartl

Auch Peter Bartl bewirbt sich zum ersten Mal. Der 65-Jährige kommt aus Sehnde, ist gelernter Elektroinstallateur und hat zwei Jahrzehnte bei K+S gearbeitet. Als Sehbehinderter möchte er sich im Seniorenbeirat unter anderem für mehr Barrierefreiheit engagieren.

Matthias Götting

Matthias Götting aus Wirringen ist ebenfalls ein Neuling. Der 69-jährige Diplom-Kaufmann war 27 Jahre lang beim Handwerksverband als Unternehmensberater beschäftigt und hat schon früh Ehrenämter übernommen. Unter anderem war er Elternsprecher und gehört seit 2016 zum Team des Seniorenfahrdienstes. „Ehrenamt ist wichtig, im Seniorenbeirat würde ich mich jetzt gern einbringen“, erklärte Götting.

Peter Holler

Eine neue Aufgabe sucht auch Peter Holler. Der 68-Jährige Sehnder ist gelernter Groß -und Außenhandelskaufmann. Er hat 48 Jahre in der gleichen Firma gearbeitet und als Geschäftsführer 16 Jahre lang die Verantwortung für 250 Mitarbeiter getragen. Ehrenamtlich hat er sich 30 Jahre beim DRK und als Richter am Landgericht Hildesheim engagiert.

Barbara König

Barbara König bringt ebenfalls Erfahrungen aus dem Ehrenamt mit. Die 65-jährige Iltenerin gehört seit 2018 dem Helferteam im Krankenhaus Lehrte an und darüber hinaus dem DRK Sehnde. Vor ihrer Rente hat sie 44 Jahre im Klinikum Wahrendorff in der Personalabteilung gearbeitet. „Jetzt möchte ich mich gern für Senioren einsetzen“, sagte sie.

Reinald Taeger

Auch Reinald Taeger tritt erstmals an. Der Iltener hatte als Jurist verschiedene Tätigkeiten im öffentlichen Dienst. Als Rentner bringt sich der 64-Jährige nun in einer Grundschule in Hannover als Mediator ein. „Dort kümmere ich mich um die jüngere Generation, im Seniorenbeirat würde ich mich jetzt gern für die Belange der Älteren einsetzen“, erklärte er. Am Herzen liegen ihm vor allem die Themen Wohnen im Alter und Umwelt. „In der Vergangenheit hat unsere Generation da zu wenig getan, da müssen wir jetzt nachlegen“, findet Taeger.

Christa Bombien

Christa Bombien aus Bolzum möchte ihre Arbeit im Seniorenbeirat indes gern fortsetzen. Die 72-Jährige gehört zudem dem Regionsseniorenbeirat an und ist ehrenamtliche Richterin am Sozialgericht in Hannover. „Es macht mir sehr viel Spaß mit Älteren zu arbeiten“, sagte sie.

Karlheinz Drewes

Karlheinz Drewes ist im Seniorenbeirat ebenfalls ein „alter Hase“. Er tritt zum zweiten Mal an und begründet dies so: „Wir haben schon vieles angestoßen, aber noch nicht alles zu Ende gebracht.“ Abgeschlossen seien etwa Projekte wie die Aufstellung von Fitnessgeräten für Senioren. Stark machen möchte sich der 72-Jährige indes weiterhin unter anderem für eine Behindertentoilette im Sehnder Bahnhofsumfeld.

Klaus Melchert

Weitermachen möchte auch Klaus Melchert aus Ilten. Der 75-Jährige ist unter anderem Mitglied in der Feuerwehr, im Heimat- und im Schützenverein und engagiert sich obendrein als Sicherheitsberater für Senioren.

Hermann Krähling

Hermann Krähling kandidiert ebenfalls erneut. Der Sehnder ist seit 2015 Sprecher im Seniorenbeirat. Der 69-Jährige erinnerte an viele erfolgreiche Projekte, die der Seniorenbeirat bereits angeschoben hat, darunter etwa die Filmnachmittage, das Seniorenfrühstück und den INSEA-Kurs für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Krähling nutzte die Vorstellungsrunde zudem, um die Zuhörer zur Wahl zu motivieren. Letztes Mal habe die Wahlbeteiligung bei 35 Prozent gelegen. „40 Prozent wären diesmal gut“, betonte er.

Das sind die Aufgaben des Seniorenbeirats Der Seniorenbeirat vertritt die Interessen der älteren Menschen in Sehnde und fördert deren soziale und kulturelle Anliegen. Das Gremium wurde 2010 ins Leben gerufen und hat seitdem zahlreiche Projekte umgesetzt. Die sieben Mitglieder haben Antrags- und Rederecht in Ausschusssitzungen, verfügen allerdings über kein Stimmrecht. Der Seniorenbeirat wird alle fünf Jahre neu gewählt. Damit die Wahl gültig ist, sind 20 Prozent Wahlbeteiligung nötig. Aktuell gibt es 6395 Wahlberechtigte. Sie haben nun bis zum 6. Juli Zeit, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. Die öffentliche Auszählung geht am Dienstag, 7. Juli, ab 9 Uhr im Ratssaal der Stadt über die Bühne. Die konstituierende Sitzung des neuen Seniorenbeirates ist für den 15. September geplant.

