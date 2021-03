Sehnde

Seit 2013 gibt es Pläne für eine Wohnbebauung auf dem Gelände der ehemaligen Keramischen Hütte am Rand von Sehnde. Vor drei Jahren wurde ein baldiger Baustart angekündigt, doch getan hat sich bis jetzt nichts. Noch nicht einmal mit dem Abriss der immer stärker verfallenden Gebäude wurde begonnen – und im Laufe der Jahre hat sich massenweise Müll auf dem 28.000 Quadratmeter großen Areal angesammelt. Sogar defekte Waschmaschinen wurden dort abgeladen. Immerhin: Nachdem es 2018 mehrere Brandstiftungen auf dem alten Ziegeleigelände gegeben hatte, musste die Feuerwehr laut Stadtbrandmeister Jochen Köpfer im vergangenen Jahr auf der Fläche am östlichen Ortsrand von Sehnde an der Bundesstraße 65 nicht mehr eingreifen.

Die Stadt Sehnde ist laut Fachdienstleiter Godehard Kraft weiter an dem Wohnbauprojekt interessiert. Rund 180 Wohneinheiten sollen dort entstehen, wo sich jetzt noch die alten Gebäude der Keramischen Hütte befinden. Vorgesehen sind 16 Reihenhäuser sowie acht drei- und viergeschossige Wohnblöcke. Den neuen, geänderten Bebauungsplan hat der Rat der Stadt im Sommer 2019 beschlossen. Er sieht neben einer Garagenzeile als Abschottung zur Peiner Straße auch Tiefgaragen und einen Wertstoffsammelplatz vor. Es ist jedoch weiter unklar, ob und wann endlich gebaut wird.

Der nur noch in Bruchstücken vorhandene Firmenname symbolisiert Niedergang und Verfall. Quelle: Achim Gückel

Ursprünglich wollte die Langenhagener Firma Dolphin Capital als Investor auftreten. Inzwischen hat deren ehemaliger Mitarbeiter Masoud Saadat das Projekt übernommen. Nach mehrfachen Ankündigungen von Abriss der Altbauten und Start des Neubaus macht Saadat jetzt nur vage Angaben. Auf Nachfrage erklärte er, er wolle voraussichtlich „im nächsten Monat“ Details ankündigen. Zurzeit gebe es noch nichts Genaues zu berichten, weil noch nicht alles endgültig geregelt sei. „Das wäre nicht seriös, wenn ich jetzt etwas sagen würde“, erklärt der Inhaber der hannoverschen Firma Europaplanprojekt.

Auch fünf Jahre nach dem Auszug der Gewerbebetriebe kündet noch ein Firmenschild von den einstigen Nutzern des Geländes. Quelle: Achim Gückel

Die Keramische Hütte war lange Zeit ein wichtiger Betrieb für Sehnde. Als Nachfolger eines etwas weiter westlich angesiedelten Unternehmens wurden in der Ziegelei etwa ab 1900 mehr als 80 Jahre lang zunächst Mauerziegel, später auch Verblendklinker hergestellt. Zu den besten Zeiten produzierten dort rund 100 Mitarbeiter jährlich 20 Millionen Steine. Mit dem Abflauen der Baukonjunktur in Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts schrumpfte die Firma, von der Schließung im Jahr 1982 waren noch etwa 25 Beschäftigte betroffen.

Zunächst siedelte sich dann Kleingewerbe auf dem Gelände an. Als den Firmen 2014 gekündigt wurde, wehrten sich einige der Mieter energisch dagegen. Erst 2016 verließen nach langen Räumungsklageverfahren die letzten das Grundstück. Seitdem leben in den Gebäuden noch einige Fledermausarten, auf die der Investor laut Bebauungsplan bei einem Abriss Rücksicht nehmen muss.

Von Thomas Böger