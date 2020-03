Sehnde

Die Landwirte sind Schuld an der hohen Nitratbelastung des Grundwassers, weil sie zu viel düngen? Diesen Vorwurf wollten Sehnder Bauern nicht auf sich sitzen lassen und haben sich deshalb bei einer sogenannten Brunnenrundfahrt auch einmal in nicht landwirtschaftlichen Gebieten in Hannover umgesehen. „Acht Brunnen in Hannover in Wohngebieten ohne landwirtschaftlichen Einfluss sind mit Nitrat belastet“, erläutert der Landwirt Julian Rathmann. Damit wolle man zeigen, dass die Landwirte zu Unrecht alleine an den Pranger gestellt würden.

Überschreitung der Grenzwerte

Die besuchten Messbrunnen in Anderten und auf dem Kronsberg überschritten sogar die Grenzwerte: „Dabei liegt der Brunnen in Anderten im Wohngebiet nahe der Sporthalle, und der Brunnen auf dem Kronsberg ist geprägt von ökologischer Landwirtschaft“, sagt Mitorganisator Fabian Lehrke. Dass auch Sehnde als sogenanntes Rotes Gebiet geführt wird, liege nicht an den Bauern vor Ort, sondern an den Brunnen in Burgdorf-Immensen und Schwicheldt ( Landkreis Peine). „Das sind 35 Kilometer Luftlinie, sowas ist nicht aussagekräftig für meinen Betrieb in Rethmar“, ergänzt Axel Friehe.

Pro Hektar zwölf Kilogramm Stickstoff

Außerdem gebe es keine Standards, jeder Brunnen sei verschieden tief. „Wie soll so anständig und belastbar Nitrat gemessen werden?“, fragt sich Lehrke. Nach der letzten Verschärfung der Düngeverordnung 2017 sei „der Stickstoffeinsatz bereits stark rückläufig“, sind sich die Sehnder Landwirte einig. Auf einen Hektar würden rund zwölf Kilogramm Stickstoff ausgebracht. „Das ist ein sehr gut gefüllter Zehn-Liter-Eimer auf 10.000 Quadratmeter“, verdeutlicht Lehrke.

Von Oliver Kühn