Sehnde

Die Sehnder SPD-Landtagsabgeordnete Silke Lesemann lädt Schülerinnen und Schüler aus ihrem Wahlkreis, zu dem außer Sehnde auch Laatzen und Pattensen gehören, für den Zukunftstag am Donnerstag, 28. April, zu einem Besuch in den Niedersächsischen Landtag ein. Die Teilnehmer können dafür von der Schule freigestellt werden und sind versichert.

Landtagsfraktion hat Planspiel für Sehnder Schüler am Zukunftstag vorbereitet

„Wir freuen uns, die Jungen und Mädchen nach den langen Pandemie-Monaten endlich wieder ‚in Echt‘ begrüßen zu können und ihnen Einblicke in die Arbeit eines Parlaments zu geben“, sagt Lesemann. Dafür hat die Landtagsfraktion ein Planspiel vorbereitet, das vom Verfassen eines Antrages zu einem frei gewählten Thema und der Diskussion in der Fraktion bis hin zur Beratung und Verabschiedung im Plenum reicht. Anmeldungen sind ab sofort per E-Mai an info@silke-lesemann.de möglich.