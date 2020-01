Rethmar

Böller und Raketen dürfen offiziell nur bis Mitternacht an Neujahr gezündet werden – doch für viele Jugendliche ist die Versuchung oft groß, übrig gebliebenes Feuerwerk auch noch danach abzubrennen. Am Wochenende sind dabei in Sehnde zwei 15-Jährige von der Polizei erwischt worden. Sie hatten nach Angaben des Lehrter Kommissariats am Sonnabendabend gegen 22.15 Uhr am Sonnenbergweg in Rethmar Pyrotechnik der Kategorie 2 benutzt – obwohl diese erst ab 18 Jahren freigegeben ist. Außerhalb dieses Zeitraums darf Feuerwerk nur von Personen mit einer offiziellen Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz gezündet werden, zudem muss dieses bei der zuständigen Behörde angemeldet werden.

Verfahren eingeleitet

Die beiden Jugendlichen sind von den Beamten anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben worden. Gegen sie wurde zudem ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen die Sprengstoffverordnung eingeleitet. Die Höhe der Strafe legt nun die Stadt fest. Die restlichen Böller wurden vernichtet.

Von Oliver Kühn