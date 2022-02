Sehnde

Die Kita an der Marggrafstraße in Sehnde bleibt für mindestens eine Woche geschlossen. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind dort aktuell rund 20 Kinder sowie acht von neun Mitarbeiterinnen mit dem Coronavirus infiziert. Aufgrund der geltenden Quarantäneregeln sei davon auszugehen, dass zumindest bis einschließlich Dienstag, 8. Februar, eine Betreuung von Kindern in der Einrichtung nicht möglich sein wird. Sollte früher als erwartet wieder mehr Personal zur Verfügung stehen, werde geprüft, ob der Betrieb vorzeitig wieder aufgenommen werden kann.

Auch in Wehmingen zahlreiche Infektionen

In der Kita Wehmingen sind ebenfalls bereits mehrere Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden, eine Schließung ist jedoch laut Stadtverwaltung dort noch nicht nötig. Allerdings muss in Wehmingen wegen fehlenden Personals die Öffnungszeit an zwei Tagen um jeweils eine halbe Stunde reduziert werden. Am Freitag, 4. Februar, und am Montag, 7. Februar, öffnet die Kita erst um 8.30 Uhr. Zuvor hatte bereits die Iltener Kita in der Hugo-Remmert-Straße den Betrieb wegen zahlreicher Infektionen eingestellt. Sie bleibt voraussichtlich noch bis zum 7. Februar geschlossen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch in den Schulen sei derzeit ein starker Anstieg der Corona-Infektionen zu verzeichnen, berichtet Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse (SPD). Das sei allerdings teilweise der neuen Testpflicht geschuldet. Insgesamt seien in Sehnde (Stand Dienstag, 1. Februar) 345 Menschen mit dem Virus infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz betrage 744,8. Damit liegt Sehnde nach Kruses Angaben innerhalb der Region Hannover im unteren Bereich. Inzwischen leben in der Stadt laut Statistik 1525 Genesene, während es bisher 23 Corona-Tote gab. „Diese letztgenannte Zahl ist allerdings schon sehr lange konstant“, sagt der Bürgermeister und wertet das als positive Entwicklung.

Von Thomas Böger