Wassel/Wirringen/Müllingen

Das 70-jährige Bestehen der Adventskirche in Algermissen wird kleiner gefeiert, als geplant. Wegen der Corona-Pandemie hat die Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde Sarstedt-Land, zu der die Ortsteile Wassel, Wirringen und Müllingen gehören, seine für Dezember geplanten Video-Präsentationen im Gemeindehaus abgesagt. Dagegen werde an der Illumination der Kirche vom 23. bis zum 29. November wie vorgesehen festgehalten.

Eineinhalb Jahre habe eine Gruppe die Feierlichkeiten mit einem Familienfest vorbereitet. Die für eine ganze Woche lang geplanten Aktionen sollen nun möglichst im nächsten Jahr nachgeholt werden.

Anzeige

Lesen Sie auch

Notkirche sollte 50 Jahre halten – jetzt sind es schon 70

70 Jahre seien für eine Kirche ja eigentlich nicht außergewöhnlich, sagt die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Ute Göttsche. Für das Gotteshaus in Algermissen treffe es dennoch zu: Denn das sei nach dem Zweiten Weltkrieg nach Plänen des Architekten Otto Bartning als sogenannte Notkirche aus Holz errichtet worden, mit einer damals höchstens für 50 Jahre geplanten Nutzungsdauer. „Die haben wir schon längst überschritten, sie ist heute immer noch voll funktionsfähig und wird von der Kirchengemeinde als besonderes Kleinod empfunden.“

Zum „richtigen“ Jahrestag am 1. Advent gebe es um 14 Uhr einen Gottesdienst, zu dem man sich aber im Pfarrbüro oder über das Anmeldeformular auf der Internetseite anmelden muss. In der Müllinger Kirche gab es zuletzt einen Gottesdienst zum Volkstrauertag am Sonntag.

Das aus Holz als Notkirche gebaute Gotteshaus wird am 1. Advent 70 Jahre alt. Quelle: Efraim Schulz- Wackerbarth

Keine festen Kirchenbänke

Ziel des Notkirchenprogramms der evangelischen Kirche in Deutschland war es damals, ein Kirchengebäude möglichst schnell nach einem standardisierten Verfahren zu bauen. Die Holzbauweise und die Multifunktionalität heben das Gotteshaus der Zwölf-Apostel-Gemeinde von anderen Kirchengebäuden ab. Es gab und gibt keine fest eingebauten Kirchenbänke, sodass der Kirchenraum – wie in den Anfangsjahren auch üblich – zum Treffpunkt für Gemeindeveranstaltungen genutzt werden kann.

Von Oliver Kühn