Sehnde: Zwölfjähriger vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

Sehnde

Die Polizei sucht seit Montagmittag mit Hochdruck nach dem vermissten Leon Sascha G. aus Sehnde. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Zwölfjährige in einer hilflosen Lage befinde, teilt Behördensprecherin Natalia Shapovalova mit. Deshalb bitten die Beamten die Bevölkerung mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung und einem Foto um Unterstützung.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verließ der Junge gegen 12.15 Uhr seine Schule an der Kirchröder Straße im hannoverschen Stadtteil Kleefeld in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete daraufhin umgehend eine Suche ein. Nach Angaben der Polizei ist Leon Sascha komplett orientierungslos und steigt oft wahl- und ziellos in öffentliche Verkehrsmittel ein. Deswegen könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Junge in einer hilflosen Lage befindet.

Schon wiederholt verschwunden

Leon Sascha ist etwa 1,50 Meter groß und sehr schlank. Er hat kurzes hellblondes Haar und blaue Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine dunkelgrüne Hose, eine Tarnjacke mit Streifen an den Ärmeln, ein schwarzes Cap und schwarze Schuhe. Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei nach Leon Sascha G. sucht. Der Zwölfjährige wurde in der Vergangenheit schon in Sarstedt, Bennigsen und sogar in Schleswig-Holstein aufgegriffen.

Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wo sich Leon Sascha G. aufhält oder aufgehalten hat, sich beim Polizeikommissariat Lehrte unter Telefon (0 51 32) 82 70 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von Oliver Kühn