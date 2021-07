Sehnde

Mit der Einrichtung einer Fahrradstraße will Sehnde ein erstes Projekt aus dem Verkehrsentwicklungsplan umsetzen. Sie soll von der Einmündung Am Nordfelde auf dem Zuckerfabriksweg, der Breiten Straße und der Friedrich-Ebert-Straße bis zum Mittellandkanal führen. Zunächst werden allerdings nur Markierungen aufgebracht und Schilder aufgestellt. Erst in einem zweiten Schritt sollen später Fahrbahnen und Parkplätze umgebaut werden.

Im Verkehrsentwicklungsplan seien Schlüsselmaßnahmen benannt, und dabei „steht der Radverkehr ganz oben“, nennt der städtische Fachdienstleiter Godehard Kraft den Grund dafür, dass die Fahrradstraße als erstes Projekt aus dem Verkehrsentwicklungsplan umgesetzt werden soll. Das Geld dafür habe der Rat bereits im Haushalt bereitgestellt, sodass jetzt der Ortsrat alleine über die Realisierung entscheiden durfte. Für weitere Maßnahmen soll laut Kraft jedoch der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt noch „eine genauere Priorisierung vornehmen“.

Zwei Varianten für Kreuzung

Für die Fahrradstraße, die das Radfahren dort sicherer machen soll, hat das hannoversche Ingenieurbüro PGT ein Konzept entwickelt, dessen erste Stufe jetzt vom Ortsrat gebilligt wurde. Sie sieht vor, auf der Fahrbahn der Peiner Straße Piktogramme aufzubringen sowie vorgezogene Aufstellflächen für Fahrräder an den Einmündungen von Breiter Straße und Zuckerfabriksweg in die Bundesstraße anzulegen. Das erfordert eine Verlegung der Anforderungsschleife für die Ampel im Zuckerfabriksweg.

Später sollen noch Parkplätze und möglicherweise auch eine Bushaltestelle verlegt sowie die Kreuzung der Breiten Straße mit der Straße des Großen Freien umgestaltet werden. Dazu hat PGT zwei Varianten vorgelegt. Die eine sieht eine sogenannte Diagonalsperre vor, bei der Autos aus beiden Richtungen aus der Breiten Straße jeweils nur noch nach links aus der Straße des Großen Freien nur noch nach rechts abbiegen könnten. Alternativ könnte auch ein Mini-Kreisel, ergänzt durch vier Zebrastreifen, angelegt werden. Die Entscheidung darüber wurde vertagt, aber nach Einschätzung von Ortsbürgermeister Helmut Süß (SPD) gab es „eine gefühlte Mehrheit für den Kreisel“.

CDU kritisiert mangelnde Transparenz

Die CDU steht dem Vorhaben insgesamt kritisch gegenüber und hat es im Ortsrat abgelehnt. Man hätte im Vorfeld die Bürger befragen sollen, erklärt Fraktionschef Ralf Marotzke. Außerdem fehlten nach seiner Auffassung wichtige Daten: Das Ingenieurbüro hatte in Sehnde keine Verkehrszählungen vorgenommen, sondern sich auf Untersuchungen in vergleichbaren Orten gestützt. „Wir stellen uns Transparenz in den politischen Entscheidungen ganz anders vor“, erklärt Marotzke.

Er hat darüber hinaus gegen eine Fahrradstraße auf der geplanten Route grundsätzliche Bedenken: An ihr lägen zwei Schulen, ein Kindergarten und eine Sporthalle. Dadurch entstehe dort „ein gewisser Anlieferverkehr von Eltern“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende. Möglicherweise sei es sinnvoller die zum Marktplatz und zur Kirche führende Mittelstraße entsprechend umzurüsten.

