Sehnde

„Im Frühjahr bekommt Sehnde ein neues Eiscafé“ – dieser Schriftzug ziert seit einiger Zeit die Schaufenster des einstigen Brillengeschäftes Die Brille am Marktplatz. Die Ankündigung sorgte im Ort für Gerüchte: Sollte das schräg gegenüber gelegene Eiscafé Cortina etwa Konkurrenz bekommen? Würde es am Marktplatz womöglich schon bald zwei Eiscafés in unmittelbarer Nachbarschaft geben?

„Nein, nein“, sagt William Olivotti und winkt lachend ab. Richtig ist vielmehr, dass dort künftig nur ein Eiscafé beheimatet sein wird, und zwar das nach seiner Familie benannte Eiscafé Olivotti. Der Gastronom aus Hannover tritt damit sozusagen die Nachfolge des Eiscafés Cortina an. Denn das hat er übernommen, als Besitzer Fabio Zuliani im Sommer vergangenen Jahres verstarb. Witwe Gabriela hatte den Betrieb noch eine Weile allein geführt. Wegen Corona musste sie dann jedoch schließen.

Das Eiscafé Cortina wird nicht mehr aufmachen. Quelle: Katja Eggers

Eröffnung ist für Mitte März geplant

Olivotti kümmerte sich. Zuliani war sein Freund, schon lange belieferte Olivotti das Cortina mit seinem selbst gemachten Eis. Dass er nun in neue Räume ziehe, habe sich so ergeben, sagt der 62-Jährige. Denn der Edeka-Markt hat für den Gebäudekomplex, in dem das Cortina bisher beheimatet gewesen ist, Veränderungen angekündigt. Geplant ist eine Erweiterung. Ob das mehr als 40 Jahre alte Gebäude dafür abgerissen oder umgebaut wird, dazu wollen weder die Stadt noch Edeka zum jetzigen Zeitpunkt etwas sagen.

Olivotti machte Nägel mit Köpfen und sicherte sich für sein neues Eiscafé die ohnehin leer stehenden Räume des ehemaligen Brillengeschäfts. Wenn alles klappt und es die Corona-Vorgaben zulassen, soll Mitte März Eröffnung sein. Auf Gabriela Zuliani müssen die Sehnder jedoch nicht verzichten, denn sie wird künftig im neuen Eiscafé arbeiten. „Das ist für uns eine große Hilfe. Und Gabriela ist in Sehnde sehr bekannt und beliebt“, sagt Olivotti.

Sortiment umfasst mehr als 30 Eissorten

Er hofft, dass die Stadt ihm vor dem Café möglichst viel Freifläche einräumt. Er selbst will aber nicht in Erscheinung treten. Die Sehnder bekommen es stattdessen mit Olivottis Neffen Patrick Olivotti zu tun, dem das neue Eiscafé gehören wird. Leiten wird den Betrieb Aarao Morais, der in Kirchrode bereits jahrelang Olivottis Eiscafé Soravia betrieben hat.

Der Gastrobetrieb in Sehnde ist mittlerweile Olivottis drittes Eiscafé. Neben dem Soravia gibt es noch eine weitere Eisdiele am Kantplatz in Hannover-Kleefeld, eine vierte ist im Gespräch. Allen gemeinsam ist die frische Eisherstellung im eigenen Hause. „Das machen wir schon seit 50 Jahren“, betont Olivotti. Sein Sortiment umfasst mehr als 30 Sorten, regelmäßig kommen neue Kreationen auf den Markt wie etwa jüngst die Sorte Zitrone mit Ingwer.

Neue Räume wurden komplett entkernt

Bevor die Sehnder die neue Eisdiele besuchen können, ist jedoch noch einiges zu tun. Olivotti hat die neuen Räume komplett entkernt. „Wir machen alles neu, vom Boden bis zur Decke“, erklärt der Gastronom. Herzstück auf der rund 70 Quadratmeter großen Verkaufsfläche wird der Eistresen sein. Dazu gesellen sich um die zwölf Sitzplätze. Draußen soll Platz für mindestens 15 Tische sein. Öffnen soll das neue Eiscafé voraussichtlich von 10 bis 22 Uhr, allerdings nur in den Sommermonaten. „Im Winter machen wir zu, sonst wird es eine Kneipe, und das will ich nicht“, betont Olivotti.

Mit der Neueröffnung des Eiscafés will er auch zur Belebung des Marktplatzes etwas beitragen. Das Eiscafé Cortina ist laut Ines Raulf vom Stadtmarketing seit mindestens 30 Jahren in Sehnde ansässig. Anfangs war die Filiale an der Mittelstraße gegenüber dem Edeka-Markt beheimatet.

Von Katja Eggers