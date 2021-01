Sehnde

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist es mit Spaß und Action für Kinder und Jugendliche nicht mehr so weit her. Da kommen die verlässliche Ferienbetreuung und die Angebote des Ferienpasses der Stadt in diesem Jahr vermutlich umso gelegener. Auf der Internetseite www.ferienbetreuung-sehnde.de können Eltern ihre Kinder online anmelden – und diese Registrierung gilt für das ganze Jahr.

Um Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, bietet die Stadt in den Oster-, Sommer- und Herbstferien eine Betreuung für Grundschulkinder an. Voraussetzung ist dabei aber, dass die Erziehungsberechtigten berufstätig sind. Die Betreuungswochen können nur im Block, also wochenweise gebucht werden; einzelne Tage sind nicht möglich.

Die Betreuung geht von 8 bis 16 Uhr. Die Kosten für eine Woche betragen 87 Euro. Darin enthalten sind für die maximal 25 Kinder ein tägliches warmes Mittagessen und ein Ausflug. Im Sommer findet die Betreuung in den letzten drei Ferienwochen statt und erstreckt sich dabei immer von Donnerstag bis Mittwoch.

Verbindliche Anmeldung ab 12. Januar

Für die verlässliche Ferienbetreuung können Sehnder Kinder im Grundschulalter ab Dienstag, 12. Januar, 8 Uhr, online auf www.ferienbetreuung-sehnde.de angemeldet werden. Die Anmeldungen sind dann verbindlich, betont die Stadt. Die Betreuung findet in den Räumen des Kinder- und Jugendtreffs (KiJu) im Bonhoefferhaus, Am Papenholz 10, statt und steht unter Anleitung von Pädagoginnen der Stadt.

Für die Osterferien erstreckt sich die Betreuung von Montag bis Donnerstag, 29. März bis 1. April. In den Sommerferien geht die erste Woche vom 12. bis 18. August, die zweite vom 19. bis 25. August und die dritte Woche vom 26. August bis 1. September. In den Herbstferien findet die Betreuung jeweils von Montag bis Freitag, 18. bis 22. sowie 25. bis 29. Oktober, statt.

Vereine können Aktionen online eingeben

Darüber hinaus plant die Stadt einen Ferienpass für Kinder und Jugendliche in den Oster- und Sommerferien. Dafür können auch Veranstalter ihre Aktionen, Angebote und Fahrten melden und online auf www.ferienpass-sehnde.de mit einem entsprechenden Meldebogen für Veranstalter oder auch über das Veranstalter-Log-in eingeben. Eingabeschluss für die Osterferien ist am 15. Februar und für die Sommerferien am 31. Mai. Die Stadt weist jedoch darauf hin, dass je nach Entwicklung der Corona-Pandemie kurzfristige Änderungen möglich sind.

Weitere Information gibt es auf der Homepage der Stadt www.sehnde.de sowie unter Telefon (0 51 38) 30 30 im Kinder- und Jugendtreff.

Von Oliver Kühn