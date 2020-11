Sehnde

281.000 Euro allein in diesem Jahr: Auf diese Summe belaufen sich nach Angaben der Stadt die zusätzlichen Kosten in ihren Gebäuden wegen erhöhter Reinigungs- und Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie. Damit steigen diese erstmals auf insgesamt mehr als eine Million Euro. Der Rat hat der Mehrausgabe in seiner jüngsten Sitzung einhellig zugestimmt. Dies dürfte nicht allzu schwergefallen sein, denn das zusätzliche Geld muss die Stadt nicht aufnehmen oder dafür andere Leistungen streichen. 260.000 Euro davon werden aus dem im Juli vom niedersächsischen Landtag beschlossenen kommunalen Corona-Hilfsprogramm gedeckt.

Bisher jeden Monat 55.000 Euro zusätzlich

Für die Reinigung der städtischen Liegenschaften wie Schulen, Kindertagesstätten und Sporthallen war für dieses Jahr im Haushalt ein Budget von 857.000 Euro vorgesehen. Anfang Oktober waren davon bereits rund 698.000 Euro ausgegeben – davon allein knapp 187.000 Euro für coronabedingte Reinigungen und zusätzliche Desinfektionsmittel. Die extra angesetzten Zwischendesinfektionen in diesen Gebäuden durch ein eigenes Desinfektionsteam des beauftragten Reinigungsunternehmens waren teuer und haben nach Angaben der Stadt bis Oktober zu monatlichen Kosten von rund 37.000 Euro geführt.

Dazu kam die Desinfektion nach der täglichen Reinigung – diese war günstiger und schlug „nur“ mit Zusatzkosten in Höhe von monatlich rund 18.000 Euro zu Buche, weil sie durch das ohnehin in der Einrichtung tätige Reinigungspersonal vorgenommen worden ist.

Umstellung spart 20.000 Euro im Monat

Künftig wird das System umgestellt: So werden in Schulen, Kindertagesstätten und Sporthallen nach der Reinigung stets alle Kontaktflächen und freien Oberflächen sowie die Sanitärbereiche desinfiziert. Das ist die vom Robert-Koch-Institut empfohlene Zwei-Schritt-Methode: erst reinigen und danach desinfizieren. Die Kosten dafür betragen laut Verwaltung rund 11.000 Euro im Monat.

Zusätzlich soll in allen Ganztagsschulen und Kindertagesstätten, deren Betrieb über 14 Uhr hinausgeht, statt einer Zwischendesinfektion jetzt eine günstigere Zwischenreinigung aller Kontaktflächen erfolgen. Die voraussichtlichen monatlichen Kosten betragen demnach gut 24.000 Euro. Zusammengenommen spart die Stadt damit gegenüber der bisherigen Praxis rund 20.000 Euro im Monat.

Alles in allem würden für die Reinigungen bis zum Jahresende noch Mittel in Höhe von rund 441.000 Euro benötigt, rechnet die Stadt vor. Im Haushalt stünden dafür aber nur noch lediglich knapp 160.000 Euro zur Verfügung. Der noch nötige Betrag in Höhe von 281.000 Euro könne zum größten Teil vom Corona-Hilfsfonds des Landes, der darüber hinausgehende Bedarf durch Einsparungen bei den Verbrauchsausgaben (Strom, Heizung, Wasser) gedeckt werden. Unter dem Strich wird Ende des Jahres eine Gesamtsumme von gut 1,1 Millionen Euro stehen.

Das Land hatte seine erste Finanzspritze aus dem Hilfsfonds mit einem Volumen von rund 100 Millionen Euro für coronabedingte Mehrausgaben der Kommunen im September freigegeben. Insgesamt umfasst das Hilfsprogramm rund 1,1 Milliarden Euro, mit dem auch Gewerbesteuerausfälle und Mindereinnahmen durch Steuererleichterungen ausgeglichen werden sollen.

Von Oliver Kühn