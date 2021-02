Sehnde

Die Stadt hat im vergangenen Jahr wieder eine Reihe von Spenden angeboten bekommen. Die größte Geldspende mit 4000 Euro kam vom Förderverein der Grundschule Breite Straße für die Ausstattung einzelner Räume wie Lernwerkstatt, Werkraum, Musikraum und Turnhalle.

Mit 3928 Euro nur kurz dahinter liegt die Sachspende vom Verein Waldbadfreunde Sehnde in Form von zwei Trampolinen für das Waldbad. Der Verein hat in den vergangenen Jahren schon Tausende Euro in das Freibad gesteckt, die Beachvolleyballanlage angelegt, Volleyballnetze, Bälle, Sonnenliegen, Picknicktische und Spielgeräte gekauft.

2500 Euro hat das kommunale Wohnungsunternehmen KSG Hannover für die Neubeschaffung von Mobiliar für die Kita Marggrafstraße überwiesen. Weiterhin hat der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ilten die Anschaffung eines TV-Geräts im Wert von 1461 Euro als Ersatz für einen Beamer ermöglicht.

Dazu gab es aber auch noch kleinere Spenden. Kinderspielzeug wie Bobbycar, Minivierrad und Kinderfahrrad für 288 Euro hat der Realverband Höver für die Kita im Ort zur Verfügung gestellt. Zur Rettung hilfloser Personen hinter einer Tür hat der Förderverein der Ortsfeuerwehr Bolzum für die Einsatzkräfte eine Aufsperrtechnik namens ZiehFix in Höhe von 210 Euro gestiftet. 139 Euro schließlich hat ein Ehepaar aus Ilten in Form einer Holzwerkbank für die Kita Hugo-Remmert-Straße im Ort gespendet.

VW-Bus für Feuerwehr zurückgestellt

Noch nicht entschieden ist über ein Angebot des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Wassel. Dieser hatte der Stadt ein gebrauchtes Mannschaftstransportfahrzeug für die Ortsfeuerwehr im Wert von 2000 Euro angedient. Die Verwaltung hatte dem Rat aber empfohlen, diese Spende nicht anzunehmen, sondern bis zu einer Entscheidung über das Strategiekonzept der Feuerwehr Sehnde zurückzustellen – dem folgte das Gremium auch.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen VW Bus T4 (Baujahr 1999), der bereits 313.000 Kilometer gelaufen ist, mit 85 KW Motorleistung (rund 115 PS) und Automatikgetriebe. Das Fahrzeug stammt von der Partnerfeuerwehr Wahlitz/Gommern. Als Fahrzeugabstellplatz hatte der Förderverein kurzfristig das alte Spritzenhaus in Wassel im Blick, mittelfristig sollte ein Carport direkt am Feuerwehrhaus errichtet werden.

Von Oliver Kühn