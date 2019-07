Sehnde

Der Brieftaubenzuchtverein Sehnde hat unruhige Tage. Innerhalb kürzester Zeit sind jetzt zum zweiten Mal unbekannte Täter ins Vereinshaus an der Straße Schacht II eingedrungen. Erneut kletterten sie über ein Oberlicht in das alte Zechengebäude am Nordrand der Stadt. Und wieder suchten sie offenbar nach Wertgegenständen. Doch letztlich nahmen sie nur eine Kiste mit Getränken mit. Jetzt hofft die Polizei darauf, dass Zeugen möglicherweise etwas zu den zwei Einbrüchen in das abgelegene Gebäude sagen können. Sie nimmt Hinweise unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Der zweite Einbruch in das Vereinshaus spielte sich in der Nacht zu Montag ab. Dabei gingen die Täter im Gebäude sehr rabiat vor. Sie brachen eine Kellertür und einen Metallschrank auf, fanden dort aber keine Beute.

Aufbruch der Eingangstür gelingt nicht

Der erste Einbruch hatte sich in der Nacht zu Sonntag ereignet. Dabei hatten die Täter offenbar zunächst versucht, eine Eingangstür aufzubrechen. Als das misslang, wendeten sie sich offenbar dem Oberlicht zu. Beim zweiten Einbruch steuerten sie nach Ermittlungen der Polizei sofort das Oberlicht an.

Von Achim Gückel