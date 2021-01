Sehnde

Wie viele Kilometer Straße und Radwege gibt es in der Stadt, wie viele Spielplätze und Kitaplätze? Diese und weitere Zahlen haben wir zum Jahreswechsel bei der Stadt nachgefragt.

Elektromobilität ist im Kommen

Beim Individualverkehr in Sehnde zeichnet sich – wenn auch auf niedrigem Niveau – ein Trend zur Elektromobilität ab: Seit 2016 hat sich die Zahl der Elektrofahrzeuge verfünffacht: von neun auf 40 E-Autos (Stand Juli 2020). Hinzu kommen 98 Hybrid- oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge. 27 Fahrzeuge mit dieser selbst ladenden, teilelektrischen Antriebstechnologie waren es vier Jahre zuvor. Auch öffentliche E-Ladesäulen sind im Sehnder Stadtgebiet mittlerweile recht zentral zu finden: am Lidl-Supermarkt an der Nordstraße, am Karl-Backhaus-Ring sowie an der Chausseestraße. Insgesamt gab es im Jahr 2016 12.193 in Sehnde zugelassene Fahrzeuge, im vergangenen Juli waren es 13.283. Unter den 13.185 Verbrennern sind 40 Prozent Dieselfahrzeuge, 2016 waren es noch 44 Prozent gewesen.

Anzeige

Elektromobilität in Sehnde ist im Kommen. Quelle: Joachim Lührs (Archiv)

Verkehrsgünstig in alle Richtungen

Insgesamt 236 Straßenkilometer erschließen das Stadtgebiet. Die A 7 schneidet Sehnde am westlichen Rand in Nord-Süd-Richtung, die Bundesstraßen 65 und 443 kreuzen sich im Kernort und verbinden ihn mit Laatzen, Lehrte und Peine. Für 134 Kilometer Gemeindestraßen und Wirtschaftswege ist die Kommune selbst zuständig. Auch Radler sind gut versorgt: 115 Kilometer Radwege sind in Freizeitkarten ausgewiesen, weitere 35 Radweg-Kilometer verlaufen entlang klassifizierter Straßen.

Wer mit dem Rad unterwegs ist, findet circa 200 Fahrradstellplätze am Bahnhof sowie weitere 250 im Stadtgebiet, unter anderem in der Fußgängerzone oder an den 108 Bushaltestellen von Üstra und Regiobus. Sehnde liegt zudem an der Bahnstrecke Lehrte – Hildesheim mit stündlicher S-Bahn-Verbindung über Lehrte nach Hannover sowie über Algermissen nach Hildesheim.

Pausenhof ist auch Spielplatz

160.000 Euro hat die Stadt im vergangenen Jahr in die Neugestaltung von Spielplätzen gesteckt. Jeder Ortsteil von Sehnde hat mindestens einen – die meisten mehrere. Die Freizeitinfrastruktur für Junior-Sehnder besteht aus 54 Spielplätzen, drei Spielwiesen sowie fünf Bolzplätzen. Insgesamt 292 Spielgeräte laden dort zum Schaukeln, Klettern, Wippen und Rutschen ein. Es gibt aber auch Tischtennisplatten, Seilbahnen, Spielhäuser, Hängebrücken und Karussells. Zudem ist an zwölf Schulen und Kitas das Außengelände außerhalb der Schul- und Hortzeiten nutzbar. Hinzu kommen zwei Skateranlagen im Kernort Sehnde sowie in Ilten.

Der neugestaltete Spielplatz an der Ricarda-Huch-Straße ist mit seiner Seilspiellandschaft ein Schmuckstück geworden. Quelle: Stadt Sehnde (Archiv)

Um Grünpflege sowie Kontrolle und Reparaturen auf den Spielplätzen kümmert sich der städtische Bauhof. Dessen 30-köpfiges Team ist aber natürlich für weitaus mehr verantwortlich – für insgesamt 850 Objekte von Grünflächen über städtische Straßen bis hin zu Bushaltestellen und den Winterdienst.

2451 Schüler und ausreichend Kita-Plätze

Gute Schulen und ausreichend Betreuungsplätze im Kleinkindalter sind für viele Familien ein wichtiges Kriterium bei der Wahl ihres Wohnortes. Die „Familienstadt“ Sehnde glänzte 2020 mit einem Überangebot im Kita-Bereich. Aktuell hält sie stadtweit 205 Krippen-, 708 Kindergarten- sowie 160 Hortplätze vor – in 14 kommunalen sowie sechs weiteren Tagesstätten in freier Trägerschaft der evangelischen Kirche oder von Vereinen (Spatzennest, Waldkindergarten, Dorfkindergarten Dolgen). Hinzu kommen 90 Plätze bei Tagesmüttern.

Für dieses Jahr sind vier neue Kindergarten- und zwei neue Hortgruppen in der Maschwiese sowie eine Kita in gleicher Größenordnung im Neubaugebiet Rethmar-West geplant, beide in externer Trägerschaft. 826 Kinder besuchen die fünf Grundschulen der Stadt, die Kooperative Gesamtschule zählt 1625 Schüler.

In 217 Familien lebt ein Zweithund

Wie viele Pferde auf Sehnder Koppeln grasen, darüber führt das Rathaus keine Statistik. Anders ist das bei Hunden. Für sie werden Steuern verlangt, und so zahlt es sich für die Kommune aus, dass der Hund zu des Sehnders liebsten Haustieren gehört. 1494 Haushalte im Stadtgebiet haben (mindestens) einen Hund angemeldet – in 217 Familien lebt ein Zweithund, in 62 von diesen sogar noch ein Dritthund. Sechs Hunde in Sehnde sind steuerbefreit, vier erhalten eine Ermäßigung, und vier sind als gefährlich eingestuft.

Der erste Hund schlägt in Sehnde mit 63 Euro Hundesteuer zu Buche, der zweite kostet 75 Euro, jeder weitere 87 Euro. Für einen Hund, der als gefährlich eingestuft ist, muss der Halter 615 Euro bezahlen. Steuerbefreit sind beispielsweise Dienst- und Blindenhunde. Wachhunde, die abseits gelegene Gelände beschützen, erhalten auf Antrag 50 Prozent Ermäßigung.

Von Martin Lauber