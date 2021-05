Sehnde

Die Ausweisung von zwei neuen Wohngebieten schlägt die Sehnder Stadtverwaltung vor. Zum einen soll mit der „Maschwiese Nord“, dem 120.000 Quadratmeter großen Areal südlich des Friedhofs zwischen Bahn und Bundesstraße, die im Masch-Höfe-Viertel bereits begonnene Wohnbebauung fortgesetzt werden. Und zum anderen werden am östlichen Ortsrand der Kernstadt weitere 8000 Quadratmeter im Bereich der ehemaligen Keramischen Hütte als Bauland ausgewiesen. Für beide Gelände ist im Flächennutzungsplan bereits Wohnungsbau festgesetzt, und der Ortsrat Sehnde hat jetzt einmütig die Aufstellung von Bebauungsplänen beschlossen. Am Donnerstag will der Rat darüber befinden.

Das besagt allerdings noch nicht, dass dort tatsächlich gebaut wird, wie das Beispiel Wohnpark Keramische Hütte zeigt. Dort waren bereits vor Jahren die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen worden, dass auf einem 28.000 Quadratmeter großen Grundstück mehr als 100 Wohnungen in drei- und vierstöckigen Gebäuden, aber auch in Einzel- und Reihenhäusern entstehen könnten. Trotz mehrmaliger Ankündigungen des Investors ist aber bislang nichts geschehen. Für die angrenzende Fläche, die jetzt überplant werden soll, gebe es jedoch „mehrere Interessenten“, die dort Geschosswohnungsbau errichten wollten, erklärt der städtische Fachdienstleiter Godehard Kraft.

Seit Jahren wird der Abriss der Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Keramischen Hütte angekündigt - passiert ist bislang aber nichts. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Sehnde will pro Jahr um 100 Einwohner wachsen

Konkrete Planungen gibt es allerdings dort noch ebenso wenig wie für das wesentlich größere Areal „Maschwiese Nord“. „Ziel der Planung ist ein städtebaulich und architektonisch hochwertiger zentral im Ortsteil Sehnde gelegener Wohnstandort für den Bau von Ein- und Mehrfamilienwohnhäusern“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung für den Rat. Zur Zahl der voraussichtlichen Wohneinheiten in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Masch-Höfen konnte Kraft noch keine Angaben machen. Laut Vorlage soll die Planung jedoch dazu beitragen, dass die Stadt ihr Entwicklungsziel eines jährlichen Wachstums um 100 Einwohner erreicht.

Zunächst soll mit einem Erschließungsträger – er hat sich laut Kraft schon Zugriffsrechte auf die Grundstücke gesichert – ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen werden. Darin verpflichtet sich der Investor, die Kosten für die Erarbeitung des Bebauungsplans mit Umweltprüfung, Grünordnungsplan sowie den erforderlichen Fachplanungen und Gutachten zu übernehmen.

Lärmschutz kann problematisch werden

Bei der Planung sei eine ganze Reihe von Aspekten zu berücksichtigen, sagt Kraft. Das betreffe vor allem den Lärmschutz. Nach Einschätzung von Ortsbürgermeister Helmut Süß kann dieser Punkt zu Probleme führen, denn das Gelände liege tiefer als die Bahngleise. Laut Kraft sind dabei für den Geschosswohnungsbau einfacher Lösungen zu finden als für Einfamilienhäuser. Daneben müsse auch die Frage geprüft werden, ob man in dem Gebiet sozialen Wohnungsbau unterbringen könne.

Das alles werde einige Zeit in Anspruch nehmen, sodass die Stadt noch keine Angaben zum zeitlichen Ablauf machen könne. So müssten beispielsweise auch Flora und Fauna in dem Gelände untersucht werden, betont Kraft. Alleine dafür benötige man eine komplette Vegetationsperiode.

Von Thomas Böger