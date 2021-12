Sehnde

Geräteschuppen, Brennholzlager, Pflasterungen und stillheimliche Erweiterungen des eigenen Gartens: Die Zweckentfremdung städtischer Grundstücke von Privatleuten will die Stadt nicht länger hinnehmen. Rund 20 Fälle hat die Verwaltung im gesamten Stadtgebiet bislang ausgemacht, doch aufgrund von derzeitigen Begehungen kommen immer wieder weitere hinzu. „Wir wollen eine klare Linie und die Grundstücke veräußern oder wieder in unsere Obhut nehmen“, kündigt Bürgermeister Olaf Kruse an. Neue Nutzungsvereinbarungen, die auch die Pflege der Flächen beinhalten, soll es künftig nicht mehr geben.

Der Rat hatte mit seiner Entscheidung im Oktober einen Grundsatzbeschluss getroffen, nach dem die Stadt nun arbeiten kann. Demnach soll die Verwaltung die im Stadtgebiet als entbehrlich festgestellten Flächen veräußern oder bei den Eigentümern darauf dringen, die ursprünglichen Zustände wiederherzustellen und damit die unautorisierte private Nutzung städtischer Flächen zu verhindern.

Erste Überprüfung vor drei Jahren

Schon vor mehr als drei Jahren hatte die Stadt 14 Anwohnern des Wohngebiets Camp Hohenfels in Wehmingen den Pflegevertrag über einen öffentlichen Grünstreifen an ihren Häusern gekündigt, weil diese sich anschließend die Fläche unzulässigerweise zu ihrem Grundstück einverleibt hatten. Dort mussten die Eigentümer den Grünstreifen wieder in den Ursprungszustand herstellen.

Dass Anwohner städtische Flächen für ihre privaten Belange umfunktioniert haben, ist Mitarbeitern der Stadt bei Katasterarbeiten aufgefallen. Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer hätten teilweise über viele Jahrzehnte städtische Flächen nach eigenen Bedürfnissen eingerichtet und genutzt. Die Bandbreite sei groß und reiche von der schmalen Verlängerung von Grünstreifen bis hin zu baulichen Anlagen sowie neu gestalteten und gepflasterten Flächen.

Auch als Platz für Grünabfälle waren die Flächen in Wehmingen nicht vorgesehen. Quelle: Stadt Sehnde (Archiv)

Die Verwaltung weist nun darauf hin, dass „die eigenmächtige Inanspruchnahme und zweckfremde Nutzung städtischer Flächen nicht erlaubt und daher zurückzunehmen“ sei. Darunter fallen alte, inzwischen nicht mehr gültige Nutzungsvereinbarungen, Fehler bei der Betrachtung der Grundstücksgrenzen bei einem Verkauf sowie die stille und ungefragte Übernahme von städtischen Flächen. Grundstücksgrenzen und Nutzungsrechte seien klar definiert, sagt Kruse. So sei in einigen Fällen der „gute Glaube der Nutzenden“ vielleicht nachvollziehbar – dies sei aber keine Rechtsgrundlage.

Bei Verkauf erlischt Vereinbarung

Kruse betont dabei, dass Nutzungsvereinbarungen, die vor Jahrzehnten zwischen der Stadt und Grundstückseigentümern geschlossen wurden, nicht auf sogenannte Rechtsnachfolgende übergehen. „Sie gelten nicht für die neuen Eigentümer.“ Es gebe auch bei Bürgern Unsicherheiten über die Situation. Deshalb würden nun alle Fälle erfasst und mit den Eigentümern nach Lösungen gesucht. Dabei gingen die Mitarbeiter aus dem Liegenschaftsmanagement mit Augenmaß auf jeden Einzelfall ein und suchten gemeinsam mit den Betroffenen nach einer Lösung, versichert der Bürgermeister.

Wer Fragen dazu habe, könne sich gern im Rathaus erkundigen und um eine Klärung bitten. Dies ist möglich mit einer E-Mail an Grundstuecksvermarktung@sehnde.de. Anfang des nächsten Jahres will die Stadt zudem alle betroffenen Anwohner anschreiben.

Um sich und ihren Bürgern weiteren Ärger zu ersparen, werden künftig keine neuen Nutzungsvereinbarungen mehr geschlossen. Denn der Verwaltungsaufwand stehe in keinem Verhältnis zum Aufwand einer regelmäßigen Kontrolle. „Die Erfahrung mit diesen Vereinbarungen zeigt leider, dass keine regelmäßige Kontrolle zu Missständen führt“, sagt Kruse.

Eigentümer können Flächen kaufen

Wo es nach Ende der Begehungen möglich ist, würden die entsprechenden Flächen den Eigentümern zum Kauf angeboten. Dabei werden nach Auskunft der Stadt vorrangig die Grundstückspreise nach dem geltenden Bodenrichtwert zugrunde gelegt sowie die Nutzungsvorteile und die Lage der Flächen betrachtet. Die Bodenrichtwerte werden niedersachsenweit von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte in Niedersachsen ermittelt und sind öffentlich einsehbar.

