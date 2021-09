Sehnde will Gastgeber der Special Olympics World Games 2023 werden

Sehnde

Sehnde möchte Gastgeber der Special Olympics World Games 2023 werden. Zusammen mit den weiteren drei Kommunen der Börderegion bewirbt sich die Stadt darum, einige Wettkämpfe der inklusiven Sportveranstaltung auszutragen.

Zu dem Sportfest in Berlin vom 17. bis 24. Juni 2023 werden Teilnehmer mit geistigen Behinderungen aus 170 Ländern erwartet – doch sie bleiben nicht alle in der Bundeshauptstadt, sondern werden auf insgesamt 170 Städte in Deutschland verteilt. Initiativen, Gruppen und Personen, die sich mit Inklusion beschäftigen und Interesse an einer Mitarbeit haben, können sich bei der Stadt melden. Doch die Zeit drängt: Bis Ende Oktober müssen die Bewerbungen in Berlin eingereicht werden.

Ziel: Olympisches Feuer in der Stadt

Sehnde will sich zusammen mit den Gemeinden Algermissen und Harsum (Landkreis Hildesheim) sowie Hohenhameln (Landkreis Peine) als eine der Gastgeberkommunen bewerben. Dort sollen sich die jungen Sportler aus aller Welt zunächst einmal vier Tage im Vorfeld der Wettbewerbe akklimatisieren sowie Land und Leute kennenlernen. Der Clou: Das olympische Feuer zieht auf seinem Weg nach Berlin durch die sogenannten Host Towns.

Das Programm können die Gastgeber frei gestalten: Von einem Willkommensfest auf dem Rathausplatz über gemeinsame Sportaktivitäten bis hin zu Ausflügen ist alles denkbar. Vor fünf Jahren war unter anderem Hannover Gastgeber der Special Olympics.

Für Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) geht es dabei nicht nur um Unterstützung der Inklusion oder um internationales Flair, sondern auch um ganz pragmatisch Fragestellungen und Erfahrungen. Dazu gehöre etwa die Rückmeldung von den Sportlern an die Kommunen, was schlecht und was gut ist. „Könnten wir zum Beispiel 30 Rollstuhlfahrer in Sehnde beherbergen?“, fragt Kruse.

Bis zum 31. Oktober müssen die Kommunen dafür ihre Bewerbungen einreichen. Dazu gehört auch ein Motivationsschreiben zur inklusiven Idee, das erklärt, warum die Kommunen Gastgeberstadt werden wollen.

Mitarbeit erwünscht

Dabei könnten auch Initiativen und Gruppen helfen, die sich schon länger mit der Inklusion beschäftigen. Wer Interesse an der Mitarbeit hat, kann sich im Fachdienst Schule, Sport und Kultur bei Leiter Wolfgang Bruns unter Telefon (05138) 707289 oder per E-Mail an wolfgang.bruns@sehnde.de melden.

Von Oliver Kühn