Sehnde

Innerhalb von nur einer Nacht sind unbekannte Täter in drei Gebäude in Sehnde eingedrungen – in das Vereinsheim des SuS Sehnde, in den Kiosk im Waldbad und in das Kaffeehaus an der Waldstraße. Aber nur in letzterem machten die Eindringlinge nennenswerte Beute. Jetzt ermittelt die Polizei. Sie geht davon aus, dass in allen drei Fällen dieselben zwei Täter am Werk waren. Die Ermittlungen dazu dauern jedoch noch an, und das Kommissariat hofft zudem auf Hinweise von Zeugen.

Am Vereinsheim am Sehnder Fußballstadion hebelten die Täter ein Fenster auf, begaben sich in die Räume, stahlen aber nach bisherigen Erkenntnissen nichts außer einem Schlüssel. Zu welchem Schloss dieser passt, teilt die Polizei nicht mit. Jedoch fanden die Ermittler ihn nur wenige Hundert Meter vom SuS-Vereinsheim entfernt im Kiosk des Waldbades wieder.

Schlüssel erst gestohlen und dann liegen gelassen

Dort waren die zwei Unbekannten ebenfalls eingebrochen. Auch in diesem Fall ist unklar, ob die Täter etwas stahlen. Den Schlüssel aus dem Vereinsheim jedenfalls ließen sie liegen.

Schließlich gab es in derselben Nacht noch einen Einbruch in das Kaffeehaus samt Rösterei, das an der Chausseestraße und damit ebenfalls nur wenige Hundert Meter von den beiden anderen Tatorten liegt. Dort brachen die Eindringlinge ein Kellerfenster auf, begaben sich in die Geschäftsräume und stießen dort auch auf Beute – 600 Euro Bargeld, die offenbar in einer Kasse lagen.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wer Hinweise zu den drei Einbrüchen geben kann, sollte sich mit der Polizei unter Telefon (05132) 8270 in Verbindung setzen.

Erst am Wochenende hatte es einen weiteren Einbruch im Waldbad gegeben. Dabei drangen Unbekannte in das Kassenhäuschen am Eingang ein.

Von Achim Gückel