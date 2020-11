Sehnder Glockenprojekt: Neue Tafel nennt jetzt die Spender

Sehnde

Was lange währt, wird endlich gut: Nach sieben Jahren wird das Projekt „ Glockenturm auf dem Sehnder Friedhof“ pünktlich zum Ewigkeitssonntag am Sonntag, 22. November, nun endlich abgeschlossen. Nachdem Ende November 2018 der Turm selbst eingeweiht worden war, hat Holger Söchtig, einer der Hauptinitiatoren des Projekts, jetzt auch die Spendentafel aus Edelstahl anfertigen lassen. Sie wird in den nächsten Wochen mit einem Steinfundament hinter dem Turm installiert.

Jetzt wurde die neue Tafel auf dem Friedhof am Kreisel von Raiffeisenstraße und Lehrter Straße (B443) präsentiert. Auf eine größere öffentliche Veranstaltung musste wegen der Corona-Pandemie allerdings verzichtet werden. Sehndes Ortsbürgermeister Helmut Süß, Pastorin Damaris Frehrking und Sonja Werner, Vorsitzende des Fördervereins der Kirche zum Heiligen Kreuz, sprachen Söchtig noch einmal Dank und Anerkennung für sein großes ehrenamtliches Engagement aus.

Die Präsentation der Tafel findet auf dem Sehnder Friedhof wegen Corona lediglich im kleinen Kreis statt. Quelle: privat

60.000 Euro an Spenden für Glockenprojekt

Söchtig hatte das Projekt gemeinsam mit dem ehemaligen Sehnder Pastor Uwe Büttner und Siegtraud Elger, der ehemaligen Vorsitzenden des Fördervereins der Kirche zum Heiligen Kreuz, über manche Hürden hinweg vorangetrieben. „Mit der Friedhofsglocke haben Sehnder Bürger durch ihre Spende einmal mehr dazu beigetragen, dass Trauerfeiern in einem würdigeren Rahmen gefeiert werden können“, verdeutlicht Frehrking.

Die neue Tafel nennt die Namen von 28 privaten Spendern und 20 Firmen, die das Projekt nicht nur finanziell unterstützt haben. „Leider konnten nicht alle Spender im Einzelnen auf der Tafel dokumentiert werden, aber allen Beteiligten gebührt ein herzlicher Dank“, betonte Söchtig. Das Projekt hatten viele Sehnder Bürger durch Kollekten, Sammlungen und Spendenaktionen unterstützt. Am Ende waren rund 60.000 Euro zusammengekommen.

Der Glockenturm soll an Dürers „Betende Hände“ erinnern. Quelle: Michael Schütz (Archiv)

Geläut begleitet Beerdigungen

Die Tafel dokumentiert zudem die Historie der Friedhofsglocke und die Idee für die Form und Konstruktion. Ingenieur Michael Frehrking, Bruder von Pastorin Damaris Frehrking, wird als Ideengeber für die Form und die Konstruktion genannt – der Glockenturm soll an Dürers Zeichnung „Betende Hände“ erinnern. Der mehr als acht Meter hohe Turm ist mit dem Zitat „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag“ von Dietrich Bonhoeffer beschriftet. Die Initiatoren schlagen damit eine Brücke zum Bonhoeffer-Haus am Papenholz.

Ins Rollen gebracht hatte das Projekt die Entwidmung des Bonhoeffer-Hauses im Jahr 2012. Damals wollte man den Kirchturm vom Papenholz direkt auf den Sehnder Friedhof umsetzen. Eine Glocke hatte es dort in der Vergangenheit noch nie gegeben. Der Umzug des Turms erwies sich jedoch als zu kostspielig. Eine neue Glocke wurde gegossen, weil die alte Glocke sich als Leihgabe der Gemeinde Rethmar entpuppte und dorthin zurückgegeben werden musste. Auf dem Sehnder Friedhof begleitet ihr Geläut nun die Beerdigungen.

Von Katja Eggers