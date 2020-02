Sehnder Kaninchenzüchter stellen Landesmeister

Die Zahl der in Sehnde lebenden Flüchtlinge ist in den vergangenen zwei Jahren deutlich zurückgegangen. Die Stadt hat dennoch Probleme bei der Integrationsarbeit – weil es nicht nur an kostenlosen Sprachkursen mangelt, sondern auch an bezahlbaren Wohnungen. Dabei sei das Angebot der Flüchtlingshilfe grundsätzlich ein Erfolg.