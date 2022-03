Sehnde

Das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) und die neu in Sehnde ansässige Mobile Pflege Dr. Krüger organisieren in Sehnde gemeinsam eine große Typisierungsaktion für Stammzellspender. „Werden Sie Lebensretter“, lautet der Appell an alle Sehnderinnen und Sehnder. Mit Ersttypisierungen können genetische Zwillinge für Blutkrebspatienten gefunden werden. Dazu reicht ein einfacher Abstrich mit Wattestäbchen im Mund.

Die Aktion läuft von Donnerstag, 10. März, bis einschließlich Sonntag, 27. März, in den Räumen des mobilen Pflegedienstes an der Mittelstraße 30-34 neben der ehemaligen Eisdiele am Marktplatz. Abstriche sind zu den Öffnungszeiten montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr möglich. Weitere Informationen zur Stammzellspende und Ersttypisierung gibt es im Internet auf nkr.life.

Mit diesem Flyer werben die beiden Partner zur Teilnahme an der Typisierungsaktion. Quelle: Privat

Das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellspender-Register in Hannover setzt sich als eine der größten und überregional agierenden Spenderdateien in Deutschland dafür ein, dass Blutkrebspatienten durch einen passenden Stammzellspender eine Chance auf ein neues, gesundes Leben erhalten. Die Mobile Pflege Dr. Krüger ist bereits seit Anfang Dezember in Sehnde aktiv. Zu dem Zeitpunkt aber nicht als Pflegedienst, sondern als Betreiber eines Testzentrums für kostenlose Bürgertests an der Peiner Straße. Von jedem Schnelltest war ein Euro für die NDR-Benefizaktion „Hand in Hand für Norddeutschland“ gestiftet worden und soll dem Kinderschutzbund zugute kommen.

Von Oliver Kühn