Sehnde

Nicht nur im Fernsehen, auch in der Politik gibt es den Wunsch, in der ersten Reihe zu sitzen. Aus diesem Grund gibt es im Sehnder Rat eine neue Sitzordnung. Die Zweiergruppe Unabhängig für Sehnde (UfS) hatte beantragt, nicht mehr so weit abseits wie bisher zu sitzen, sondern weiter nach vorne zu rücken und damit näher an die Ratsvorsitzenden und die Verwaltung. Als „neutrale Gruppe“ sitzt sie nun in der ersten Reihe zwischen den beiden großen Blöcken von SPD/Grünen und CDU/ FDP. Die AfD sitzt wie bisher ganz rechts. „Unser Wunsch ist mehr als ein halbes Jahr alt und wurde nur von der CDU blockiert“, sagt UfS-Sprecher Hartmut Völksen. Vorgeschlagen habe die neue Sitzordnung letztlich die Ratsvorsitzende Silke Lesemann ( SPD) über ihr Hausrecht, sagt ihr Parteifreund und Bürgermeister Olaf Kruse.

Von Oliver Kühn