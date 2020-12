Sehnde

Claudia Ohnesorge und Hans-Jürgen Grethe von der Sehnder Tafel haben am Sonnabend alle Hände voll zu tun gehabt. Sie nahmen unter einem Zeltdach vor der Einrichtung Hunderte von Geschenken entgegen. Die Päckchen werden am 19. Dezember bei der Weihnachtsausgabe an die 140 Kinder der Tafelkunden verteilt. Die Kartons stapelten sich schon nach nur einer Stunde auf dem langen Tisch. „So viele Päckchen waren es noch nie“, sagte Ohnesorge. Den meisten Spendern sei es wichtig gewesen, dass ihre Geschenke an Kinder in Sehnde gehen.

Wegen Corona verlief die Annahme in diesem Jahr anders als in den Vorjahren. Die Spender gaben ihre Geschenke mit Maske und Abstand bereits fertig verpackt auf dem Parkplatz der Tafel ab. Auch die Verteilung der Kartons wird coronakonform über die Bühne gehen: Die Eltern holen sich die Geschenke für ihre Kinder ab und haben dafür im Vorfeld auf einem Zettelchen vermerkt, wie viele Kinder sie haben, ob es sich um Mädchen oder Jungen handelt und wie alt diese sind. Helfer der Tafel wählen anhand der Angaben dann die jeweils passenden Geschenke aus.

Anzeige

Geschenke werden vorsortiert

In den Vorjahren hatten sich die Kinder ihre Geschenke selbst ausgesucht. Ihre Eltern nahmen in der Zwischenzeit an einer Kaffeetafel Platz. „Wegen der nötigen Hygiene- und Abstandsregeln geht das in diesem Jahr alles nicht“, erläutert Grethe, „aber dafür können die Kinder die Geschenke diesmal selbst auspacken, das ist doch auch ganz schön.“

Tafelhelferin Anja Czechan sortiert die abgegebenen Päckchen nach Alter und Geschlecht der Kinder, die sie bekommen sollen. Quelle: Katja Eggers

Während auf dem Parkplatz am Sonnabend immer wieder neue Päckchen abgegeben wurden, sortierte Tafelhelferin Anja Czechan im Haus die Geschenke nach Alter und Geschlecht der Kinder. Sie orientierte sich dabei an den Angaben, die die Spender an die Geschenke geheftet hatten. „Und wenn es keine Info gibt, gucke ich ganz vorsichtig ins Innere des Paketes“, verriet Czechan.

Lesen Sie auch

Auch Firmen haben gespendet

Sabine Heyn aus Sehnde gab ihre Pakete schon vorsortiert ab. Für die älteren Mädchen hatte sie unter anderem Kosmetikprodukte eingepackt, für die Jüngsten Malbücher und Stifte. Eine andere Sehnderin, die ihren Namen nicht nennen wollte, hatte altersgerechtes Spielzeug in die Kartons gepackt. „Ich freue mich, wenn ich mit meinen Geschenken anderen eine Freude machen kann“, erklärte sie.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Im Vorfeld der des Annahmetages hatten auch schon Sehnder Firmen wie die VGH-Vertretung oder Swiss Life Select etliche Geschenke gespendet. Auch beim Kindergottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde waren viele Päckchen zusammengekommen. „Die Geschenke, die bei der Ausgabe übrig bleiben, werden an weitere sozial schwache Familien in Sehnde verteilt“, kündigte Ohnesorge an.

Von Katja Eggers