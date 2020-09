Sehnde

Das tut nicht nur der Motivation, sondern auch der Kasse der Sehnder Tafel gut: Sie wird aus dem Bundesprogramm Ländliche Entwicklung mit 2900 Euro gefördert. Der Civitan-Club Sehnde hat sich damit erfolgreich um eine Förderung im Sonderprogramm „Ehrenamt stärken. Versorgung sichern“ beworben. „Insbesondere in Zeiten wie diesen leistet das Ehrenamt und somit auch die Tafel Sehnde einen unbezahlbaren Beitrag zu Zusammenhalt und Solidarität in unserer Gesellschaft“, sagt der örtliche SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch.

Wichtiger Beitrag im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft fördere die insgesamt rund 940 Tafeln in Deutschland mit 2,4 Millionen Euro, ergänzt seine CDU-Kollegin Maria Flachsbarth, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Denn Tafeln leisteten neben ihrem sozialpolitischen Engagement auch einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. Alle Ehrenamtlichen hätten den Betrieb „allen Widrigkeiten zum Trotz“ am Laufen gehalten.

Anzeige

Mit dem Geld soll die Rückkehr zu einem Normalbetrieb ermöglicht werden. „Die Sehnder Tafel hat mit der Erweiterung ihres Angebots um einen Lieferservice bereits früh reagiert, damit auch ältere Bürger versorgt werden können, die das Haus in den letzten Monaten nicht verlassen konnten.“ Zudem freue es sie, dass so einige Sehnder Landwirte die Tafel in dieser Zeit mit Lebensmittelspenden unterstützt haben.

Von Oliver Kühn