Sehnder helfen afrikanischen Familien 

Ob es stürmt oder regnet – das kann die Sehnder Seniorengewerkschafter nicht vom Helfen abhalten: Erneut haben sie Mitarbeitern des gemeinnützigen Hildesheimer Vereins Arbeit und Dritte Welt Maschinen und Werkzeug übergeben. Darunter waren dieses Mal zwei Kreissägen und zwei Seilwinden, aber auch mehrere Bohrmaschinen und kleinere Werkzeugteile. Mit Unterstützung von Otto Bortfeld auf dem Radlader sorgten Manfred Müller und Reinhard Haase dafür, dass Frank Weberling und Hans Donde mit einer beachtlichen Ladung den Rückweg nach Hildesheim antreten konnten.

Das (nicht nur) von Sehndern gespendete Material wird dort aufgearbeitet und dann in die Dritte Welt, vorwiegend nach Afrika gebracht. Dort hilft es vor allem Frauen und Familien, Existenzen zu gründen und kleine Betriebe aufzubauen. Außerdem profitieren Jugendliche bei ihrer Ausbildung von den Spenden aus Sehnde. Auch Krankenhäuser werden unterstützt, etwa mit Rollstühlen und medizinischem Gerät. So habe ein Arzt die Lieferung eines Ultraschall-Untersuchungsgeräts angekündigt, berichtet Müller.

Material wird in Containern verschifft

Nicht ganz einfach gestalte sich der Transport der Maschinen, sagt Thomas Brien, Geschäftsführer des Vereins, der unter anderem auch Langzeitarbeitslosen und Schwerbehinderten unter fachkundiger Anleitung einen Wiedereinstieg in Arbeit ermöglicht. Das Material wird in Containern verschifft. Dazu muss eine Spedition einen Platz chartern. „Wir dürfen das nicht, wir haben dafür nicht die Ausbildung“, sagt Brien. Die Spedition muss ebenso bezahlt werden wie die Reederei. Das Geld dafür komme manchmal von Partnern in Afrika, „wenn die selber Geld haben“. Sonst müsse ein Zuschuss beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit beantragt werden, erläutert der Geschäftsführer.

Die Spenden für den nächsten Transport stehen schon in Otto Bortfelds Scheune bereit: Eine ganze Reihe von Nähmaschinen wird irgendwann Frauen in Afrika die Chance zum Geld verdienen eröffnen.

