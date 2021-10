Sehnde

Die bundesweite Aktion „Gemeinsam Teller füllen“ der Rewe-Kette zugunsten der Tafeln für bedürftige Menschen habe in Sehnde zu einem „erfreulichen Ergebnis“ geführt, sagt Hans-Jürgen Grethe, Leiter der Sehnder Tafel. Insgesamt seien im Rewe-Markt Sascha Ullah an der Peiner Straße zwischen dem 11. und 23. Oktober mehr als 300 Tüten mit haltbaren Lebensmitteln gespendet worden. „Dafür möchten wir uns bei allen bedanken.“ Die Kooperation zwischen Tafel und Supermarkt besteht bereits seit Jahren.

Traute Peukert vom Civitan Club Sehnde, der die Tafel betreibt, und Antje Friedrich vom Tafelteam hatten Kunden über die Spendenaktion mit haltbaren Lebensmitteln wie Spaghetti, Reis, Tomatensuppe oder Haferflocken sowie Drogerieartikeln, aber auch über die Arbeit der Tafel informiert. Die gespendeten Tüten würden nun in den nächsten Monaten an die Tafelkunden ausgegeben, wenn die von den Sehnder Märkten gespendeten Lebensmitteln nicht in ausreichender Menge vorhanden seien, kündigt Grethe an.

Die Tafel hatte sich erst kürzlich am bundesweiten Tafeltag beteiligt, wo die Verschwendung von Lebensmitteln im Fokus stand. Denn jeder Bundesbürger wirft im Jahr rund 75 Kilogramm Lebensmittel in den Müll, während gleichzeitig viele Menschen nicht genug Geld für ihre Ernährung zur Verfügung haben.

Von Oliver Kühn