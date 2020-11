Sehnde

Melanie Clarck-Czerner ist eine Frau mit vielen Talenten. Sie hat erst vor zwei Jahren ihr Kosmetikstudio Sehnde in der Mittelstraße eröffnet – und ist jetzt bei dem bundesweiten Unternehmerpreis „ Deutschlands beste Kosmetikerin“ des Fachmagazins „ Kosmetik&Pflege“ auf dem dritten Platz gelandet. Und das als „Newcomerin“, wie es auf dessen Internetseite heißt. Mit Siegertreppchen kennt sich die Selbstständige aus: Seit zehn Jahren fährt die 49-Jährige Dragracing, sogenannte Beschleunigungsrennen auf der Straße, und ist derzeit amtierende Europameisterin.

In Sehnde ist Clarck-Czerner ein bekanntes Gesicht, denn rund 30 Jahre lang hat sie als Kosmetikerin in der Parfümerie von Ohlen gearbeitet. Beinahe hätte sie sich gar nicht für die bundesweite Ausschreibung beworben, gesteht die Schönheitspflegeexpertin. „Die Siegerinnen aus den Vorjahren hatten immer ein riesiges Repertoire.“ Doch dann habe sie der Ehrgeiz gepackt.

Persönlichkeit und Schaufenster überzeugen

Neben 40 Kundenfragebögen musste Clarck-Czerner zusätzlich 14 Seiten mit ihrem Behandlungsangebot, Informationen zu ihrem Kundenkreis, betriebswirtschaftlichen Belegen und Schaufensterfotos einreichen. „Ich glaube, meine Persönlichkeit und mein Schaufenster haben die Jury beeindruckt“, sagt die 49-Jährige. In dem Telefongespräch mit der Jury habe sie von ihrer Nominierung erfahren und sei vor allem für die außergewöhnliche Dekoration ihres Schaufensters und ihres Institutes gelobt worden. Das sei „immer mit tollen Ideen dekoriert“, schreibt Kundin Irmgard Jaekel auf ihrer Internetseite. „ Melanie ist jederzeit freundlich und positiv.“

Das rockt: Für Herrenpflege wird schon mal mit Musikdevotionalien geworben. Quelle: Privat

Denn mit ihrer Dekoration vereint Clarck-Czerner zumindest farblich ihre beiden Leidenschaften: Motorsport und Kosmetik. Die breiten schwarz-weißen Streifen an ihrer Theke und auf den Sesseln im Wartebereich erinnern mit ihrer roten Aufschrift an die Motorsportszene. Sogar eine Werkstatteinrichtung mit Werkzeug und Reifen hatte sie schon im Schaufenster. Ein Stil, der auf die Jury offenbar erfrischend und interessant wirkte. Humor bewies sie mit zwei grünen, aufblasbaren Außerirdischen und der Aufschrift „der weiteste Weg lohnt sich“.

Aber auch ihre Öffnungszeiten und ihr Umsatz hätten überzeugt, erzählt die Kosmetikerin. Für ihre Kunden versucht sie, alles möglich zu machen. Daher öffne sie das Studio auch mal 5.30 Uhr und bleibe bis 22.30 Uhr, erzählt sie.

Nicht nur flink beim Schminken: Melanie Clarck-Czerner fährt seit zehn Jahren auch Dragracing, sogenannte Beschleunigungsrennen. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)

Außerdem habe die Corona-Pandemie sie weniger getroffen als andere Studios. „Ich habe keine Laufkundschaft wie die Institute in Großstädten“, sagt Clarck-Czerner. Die hätten es weitaus schwerer gehabt, durch den Lockdown und die Corona-Krise zu kommen. Sie habe ihren Betrieb nach der siebenwöchigen Schließung wieder ganz normal hochfahren können und auch ihre Kunden seien zum Glück alle wiedergekommen. Jetzt musste sie zum zweiten Mal schließen – obwohl sie schon Wartelisten bis in den Januar hinein hat.

Für den Sieg war Angebot zu klein

Der dritte Platz sei für ein Kosmetikstudio in einer ländlichen Region schon etwas Besonderes. „Für den ersten oder zweiten Platz war mein Angebot dann wohl doch zu klein“, meint Clarck-Czerner. Aber sie habe mit Qualität punkten können. „Ich biete nur die klassische Kosmetikbehandlung an, für Nägel lackieren oder Wimpern auffüllen fehlt die Zeit.“ Dazu gehören unter anderem eine Gesichtsreinigung und -peeling, das Zupfen und Färben von Augenbrauen oder auch eine Gesichtsmassage. Außerdem bietet sie Maniküren und Wimpernfärben an.

Trotz aller Freude über die Auszeichnung schwingt aber auch ein bisschen Wehmut mit. Denn ohne Corona hätte es eine große Preisverleihung auf der Kosmetikmesse gegeben – doch die musste in diesem Jahr ausfallen. Normalerweise bekommen die Preisträger eine Hotelübernachtung und dürfen das Messegelände unsicher machen. „Das wäre schon schön gewesen“, bedauert die 49-Jährige. Stattdessen wird ihr das Zertifikat nun per Post zugeschickt.

Auch die Kunden sind begeistert

Aber auch ohne Kosmetikmesse ist Clarck-Czerner stolz auf ihre Leistung. Und ihre Kunden hätten sich mit ihr gefreut: „Ich habe das in meinem Status gepostet, und alle sind begeistert“, sagt sie glücklich. Und etwas Positives hatte Corona dann doch – wegen der ausgefallenen Dragracing-Meisterschaften bleibt die Kosmetikerin auch in diesem Jahr noch amtierende Europameisterin und muss ihren Titel erst in der nächsten Saison wieder verteidigen.

