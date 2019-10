Sehndes langjähriger Bürgermeister Carl Jürgen Lehrke verabschiedet

Köthenwald

Eine Ära ist zu Ende: Sehndes langjähriger Bürgermeister Carl Jürgen Lehrke ( CDU) ist am Mittwochabend im Beisein von 90 geladenen Gästen aus seinem Amt verabschiedet worden – in seiner letzten Dienstwoche hat er Urlaub. Zahlreiche Redner auch der politischen Konkurrenz würdigten sein Wirken für die Stadt und seinen fairen und menschlichen Umgang auch in schwierigen Situationen.

14 Jahre im Amt

Lehrke war mehr als 14 Jahre hauptberuflicher Bürgermeister von Sehnde, davor bereits vier Jahre ehrenamtlich. Insgesamt war er 38 Jahre kommunalpolitisch tätig. „Ich danke dir für immer anständige Lösungen. Du bist ein fairer Mensch, das ist selten in der Politik“, sagte etwa Regionspräsident und Sozialdemokrat Hauke Jagau. Die Stadt Sehnde habe sich in Lehrkes Amtszeit „ziemlich gut entwickelt“. Eine Politik ohne Polemik, Effekthascherei und Populismus bescheinigte ihm die Ratsvorsitzende Silke Lesemann, ebenfalls Sozialdemokratin. Er sei der erste „eingleisige Bürgermeister“, also auch Verwaltungschef in Sehnde gewesen, doch anfängliche Befürchtungen, dass er damit mehr Machtfülle gegenüber dem Rat bekommen könnte, hätten sich nicht bewahrheitet.

„Ein guter Mensch“

Lehrke sei „ein guter Mensch“ – auf diesen einfachen Nenner brachte es Günter Pöser, Fraktionschef der Grünen. Besonders lobte er die Art, wie der Bürgermeister die Flüchtlingswelle 2015 gemanagt habe: „Das steht in direkter Linie zu Kanzlerin Angela Merkel und ihrem Satz ,Wir schaffen das.’“ Sogar Nachfolger Olaf Kruse ( SPD) würdigte Lehrkes kommunalpolitischen Stil mit „Herzblut über Parteigrenzen hinweg“ – auch wenn es manchmal heftige Auseinandersetzungen gegeben habe: „Aber hinter den Differenzen stand Respekt füreinander.“

Zur Galerie Viele lobende Worte für eine lange Amtszeit: 90 geladene Gäste applaudieren nach den offiziellen Reden im Stehen.

Lehrkes Parteifreund und CDU-Ratsfraktionschef Klaus Hoffmann zeichnete ein Bild von Achtung und Respekt, den sich Lehrke bei Bürgern und Mitarbeitern gleichermaßen erworben habe. Seine Verabschiedung sei aber kein Abschied, machte er dem 62-Jährigen Mut: „Die CDU braucht dich weiterhin.“ Der scheidende Bürgermeister dankte seinerseits Politik und Verwaltung für die gute Zusammenarbeit: „Ein Bürgermeister gestaltet und entscheidet nicht alleine, das war immer Teamwork.“ Er sei nie auf einen Beschluss mit einer Stimme Mehrheit aus gewesen, sondern habe immer eine große Mehrheit angestrebt. „Das haben wir geschafft, und deshalb blicke ich zufrieden zurück“, sagte Lehrke sichtlich gerührt: „Es war mir eine Ehre.“

