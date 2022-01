Sehndes neues Sportzentrum ist eröffnet

Sehnde

Das 18,5 Millionen Euro teure Sportzentrum an der Chausseestraße in Sehnde ist nach knapp zwei Jahren fertig. Am Freitag wurde es unter Corona-Bedingungen mit wenigen Vertretern aus Politik und Verwaltung eröffnet. Hilmar Albrecht vom Bielefelder Bauunternehmen Goldbeck übergab symbolisch einen Schlüssel an Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse (SPD).

Zur Galerie In der barrierefreien Sportanlage befinden sich eine 4-Feld-Halle und eine Zwei-Feld-Halle.

Mit dem neuen Sportzentrum setzt die Stadt Sehnde Maßstäbe: Die Sportstätte auf dem knapp 30.000 Quadratmeter großen Grundstück an der Chausseestraße beinhaltet eine große Vier-Feld-Halle und eine kleinere Zwei-Feld-Halle mit Geräteräumen sowie sechs Umkleiden und Sanitärräumen im Erdgeschoss. Ein großes Foyer mit Küche, Zuschauertribünen, ein Gymnastikraum mit großem offenen Balkon sowie ein Sport-Theorie-Raum sind im Obergeschoss. Das Sportzentrum verfügt über Zentrallüftungsanlagen, flächendeckendes WLAN und Fußbodenheizung in den Hallenbereichen. Die Bruttogeschossfläche des Sportzentrums beträgt knapp 6800 Quadratmeter. Das Sportzentrum ist komplett barrierefrei, ein taktiles Leitsystem erleichtert die Orientierung.

Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse (links) führt Schulleiterin Sandra Heidrich und Vertreter aus Politik und Verwaltung durch die neue Sportanlage. Die neue Vier-Feld-Sporthalle hat eine Tribüne mit Platz für fast 400 Zuschauer. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Goldbeck betreut die Technik

Für Bürgermeister Olaf Kruse hat sich die Millioneninvestition in das Sportzentrum gelohnt: „Das sieht alles sehr gut aus. So etwas gibt es in dieser Form weit und breit nicht.“ Jetzt müsse man sehen, „wie es im Betrieb dasteht“. Die Firma Goldbeck, die das Sportzentrum im Auftrag der Stadt Sehnde errichtete, wird sich 20 Jahre lang um die Technik und die Instandhaltung kümmern. Ein Hallenwart ist unterdessen vor Ort für das Sportzentrum verantwortlich – er ist damit auch Ansprechpartner für die Stadt.

Stadt plant Tag der offenen Tür am 26. März

Als Verwaltungschef gehörte Olaf Kruse am Freitag zu den wenigen Menschen, die das Sportzentrum von innen besichtigen durften. Neben Vertretern aus Politik und Verwaltung sowie Handwerkern und Mitarbeitern des mit dem Bau beauftragten Unternehmens Goldbeck sowie Beschäftigten der Stadt und der Kooperativen Gesamtschule haben bislang nur wenige einen Blick in die Sportstätte werfen können. Auf eine große Feier zur Inbetriebnahme musste die Stadt wegen der Corona-Pandemie und der derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen verzichten. Die Anlage soll jedoch später der Öffentlichkeit präsentiert werden. „Wir haben dazu für den 26. März einen Tag der offenen Tür geplant“, erklärt der Bürgermeister.

Das Sportzentrum können Sehnderinnen und Sehnder bei einem Tag der offenen Tür am 26. März besichtigen. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Die Sehnder Politiker und Vertreter der KGS zeigten sich beim Rundgang am Freitag von der Anlage durchweg begeistert. „Das ist einmalig in der Region Hannover. Die Anlage ist sehr motivierend für den Sportunterricht“, so der KGS-Fachbereichsleiter Rüdiger Streilein. Die Schülerinnen und Schüler hatten rund sechs Jahre zurückstecken müssen. Nachdem die alte Sporthalle an der Waldstraße im Jahr 2016 abgebrannt war, konnte der Schulsport nur noch begrenzt stattfinden. „Die Schüler hatten von da an nur halbjährlich Sportunterricht“, so Streilein. Nur rund 70 Prozent der erforderlichen Unterrichtsstunden hätten stattfinden können.

KGSler trainieren ab Donnerstag in den neuen Hallen

Die KGS wird am meisten profitieren, sie wird zusammen mit örtlichen Vereinen Hauptnutzer des Sportzentrums sein. Die 28 Sportlehrer der KGS sollen dafür am Mittwoch nach den Zeugnisferien eingewiesen werden. Bereits am Donnerstag soll es mit dem Schulsport in den beiden Hallen losgehen.

Die neue Kletterwand kostete 100.000 Euro. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Laut Schulleiterin Sandra Heidrich ergeben sich mit dem Sportzentrum jetzt ganz neue Perspektiven: „Wir können viel mehr Sportarten anbieten.“ Sie verwies dabei auch auf die Kletterwand, die die Stadt für 100.000 Euro im Sportzentrum errichten ließ.

Für Bürgermeister Kruse ist die Arbeit an der Chausseestraße aber noch nicht beendet. Als nächstes soll die Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Sportzentrums installiert werden. Auch die Gestaltung des noch freien Grundstücks auf dem Außengelände werde die Politik weiter beschäftigen, so Kruse. Hinter der Halle könnten weitere sportliche Attraktionen wie Skaterrampen oder ein Beachvolleyballfeld entstehen. Bereits in diesem Jahr sollen dafür die Planungen auf den Weg gebracht werden.

Von Patricia Oswald-Kipper