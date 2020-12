Sehnde

Die Region Hannover hat am Mittwoch angekündigt, ein Böllerververbot zu erlassen, und die Stadt Hannover hat auch bereits eine konkrete Liste der Straßen dafür erstellt – die Stadt Sehnde dagegen hat dies nicht vor. „Wir haben keine Liste erstellt“, sagt Bürgermeister Olaf Kruse ( SPD). Die Sehnder seien bislang immer sehr sorgsam damit umgegangen, und auch die Polizei habe keine neuralgischen Punkte in der Vergangenheit ausgemacht. Stattdessen appelliere er an die Bürger, in diesem Jahr auf Feuerwerk ganz zu verzichten.

So könne man Ansammlungen von Menschen in der Silvesternacht und damit eine mögliche Infektionsgefahr am besten verhindern, sagt Kruse. Denn die Verwendung von Feuerwerk an Silvester im privaten Umfeld verursache jedes Jahr in zahlreichen Fällen schwere Verletzungen, und auch übermäßiger Alkoholgenuss führe häufig zu Behandlungen in Krankenhäusern. „Dieser zusätzlichen Belastung der Rettungsdienste und unserer Krankenhäuser sollten wir gemeinsam mit dem Verzicht insbesondere auf die Silvesterknallerei entgegenwirken.“ Mit Blick auf Mitarbeiter im Gesundheitssystem und die freiwilligen Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr sollte jeder vermeidbare Kontakt dieser Personen zu Dritten unterbleiben.

Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) hatte am Mittwoch die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg, das ein generelles Böllerverbot außer Kraft gesetzt hatte, scharf kritisiert. Er halte die Entscheidung des Gericht für „nachhaltig falsch“: „Sie ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die versuchen, in Krankenhäusern und andernorts die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern.“ Zuvor hatten sich die Krankenhäuser in der Region mit einem eindringlichen Appell für ein Böllerverbot an die Region gewandt.

Nicht nur in diesem Jahr, sondern generell ist das Abbrennen von Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Altenheimen, Kinderheimen, Kirchen, Krankenhäusern sowie Reetdach- und Fachwerkhäusern verboten. Auch in der Nähe von Gewerbegebieten, in denen gefährliche Stoffe lagern könnten, Sammelunterkünften und Flüchtlingsheimen, Tankstellen und Tierheimen sowie von Tierställen bittet die Stadt um Rücksichtnahme.

Von Oliver Kühn