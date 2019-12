Ob ein Bummel über die Weihnachtsmärkte, den Weihnachtskonzerts zugunsten der HAZ-Weihnachtshilfe mit Ernst Müller oder die Teilnahme am Krabbelgottesdienst in Großburgwedel: Das ist los am Wochenende vom 13. bis 15. Dezember in Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Sehnde, Uetze und der Wedemark.