Sehnde

Wer Sportsgeist besitzt, kann kein so schlechter Mensch sein: Nach diesem Motto arbeiten die niedersächsischen Vollzugsanstalten mit dem Landessportbund (LSB) bereits seit 40 Jahren zusammen – dazu gehört auch die Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde. Die Sportangebote hinter Gittern sollen den Inhaftierten aber nicht nur Abwechslung und Freizeitbeschäftigung bieten. Es geht auch um den Gedanken der Resozialisierung. Bislang fußte die Zusammenarbeit auf gutem Willen und mündlichen Vereinbarungen. Nun haben Justizministerin Barbara Havliza und der LSB-Vorsitzende Reinhard Rawe erstmals eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die die Sportleiterausbildung von Justizangestellten verbindlich regelt – auf Kosten des Sportbundes.

Viele Gefangene waren nie im Sportverein

Havliza wies auf den Gesundheitsaspekt hin. Das Klientel der Inhaftierten habe sich verändert, der „mittelalte gesunde Mensch“ sei nicht mehr der Durchschnitt: „Wir haben immer mehr kranke und psychisch auffällige Gefangene, auch mehr Drogenkonsumenten.“ Bei den Sportangeboten gehe es nicht einfach nur darum, etwa einen Ball in die Halle zu werfen und die Insassen dann Fußball spielen zu lassen, ergänzt Johannes Müller, Fachberater im Justizministerium. „Es geht auch um Reflexionsgespräche zum Thema Fairness und Teamgeist.“

Anzeige

Sport hinter Gittern: Für die Inhaftierten bedeutet dies ein Stück Normalität. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)

Viele Gefangene seien von ihren Eltern nicht an Sport herangeführt worden und hätten in ihrem Leben nie Vereinssport kennengelernt, sagt der Sportwissenschaftler. Mithilfe des Sports werde auch versucht, Konflikte aufzuarbeiten, die zur Straffälligkeit geführt haben. In der Sporthalle oder auf dem Sportplatz der JVA Sehnde können Inhaftierte nicht nur Fußball, Volleyball, Tischtennis oder Badminton spielen, sondern auch Trendsportarten wie Headis kennenlernen, auf deutsch Kopfballtischtennis. „So können die Gefangenen am Zeitgeist bleiben und dadurch soziale Kompetenzen erwerben“, sagt Müller.

Aber auch hier setzt die Corona-Pandemie Grenzen: Kontaktsportarten sind wegen der erhöhten Ansteckungsgefahr derzeit nicht erlaubt, Ausdauersport wie Laufen steht im Vordergrund. Dennoch sei die Wiederaufnahme des Sportangebots nach dem Lockdown von März bis Mai für die Gefangenen wie „eine Befreiung“ gewesen, sagt Anstaltsleiterin Regina-Christine Weichert-Pleuger.

Aggressionen mit Sport abbauen

Der Sport normalisiere auch ein wenig den Alltag hinter Gittern. „Es geht um den Abbau von Aggressionen“, verdeutlicht Weichert-Pleuger. In Sehnde sind von den 524 Haftplätzen derzeit 464 belegt – mit steigender Tendenz, seit die Verurteilten mit kurzen Haftstrafen seit dem Ende des Lockdowns wieder ihre Strafen antreten müssen. In der JVA gibt es mit Karsten Rehse einen eigenen Sportlehrer, dazu kommen drei Übungsleiter, die die Ausbildung beim Landessportbund bereits absolviert und ihre Lizenz erhalten haben.

Für Absolventen sei sie mit speziellen Anforderungen eines Gefängnisses und seinen Insassen eine besondere Herausforderung – etwa beim Gesundheitssport für ehemalige Drogenkonsumenten. „Das ist ein schwieriges Klientel“, weiß LSB-Chef Rawe.

Nichtbehinderte Inhaftierte spielen Rollstuhlbasketball: Bei diesem Workshop in der JVA Sehnde ging es vor vier Jahren um Behinderung, Inklusion und Integration. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Für Rawe ist die Übernahme der Ausbildungskosten dennoch nahezu eine Selbstverständlichkeit. „Sport im Justizvollzug ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das ist wie mit dem Schwimmen lernen bei Kindern.“ Neu an der Kooperation sei, dass der LSB nun offiziell Träger der Ausbildung sei, die rund 120 Stunden umfasst und sich an den Vorgaben des Deutschen Olympischen Sportbundes orientiert. Die Kosten für den Sportbund beziffert das Justizministerium je nach Anzahl der Teilnehmer und ob Übernachtungen nötig sind mit mehreren Tausend Euro im Jahr.

Von Oliver Kühn