Rethmar

Der Rat der Stadt Sehnde hat den Weg für die Sanierung und den Erweiterungsbau der Sporthalle Rethmar frei gemacht. Die Baumaßnahmen werden allerdings erheblich teurer als ursprünglich geplant. Die Kommunalpolitiker haben den Mehrkosten in ihrer jüngsten Sitzung jedoch mehrheitlich zugestimmt. So sind für die geplante Sanierung der Sanitär- und Umkleideanlagen in der alten Turnhalle an der Seufzerallee jetzt Mehrkosten in Höhe von 161.600 Euro veranschlagt. Für den Erweiterungsbau mit zusätzlichem Sanitärbereich und vier Umkleiden fallen Mehrkosten in Höhe von 154.500 Euro an – zusammen macht das rund 316.000 Euro. Alles in allem wird die kombinierte Baumaßnahme laut aktueller Kostenschätzungen mit etwa 1,4 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Kruse: „Baupreise sind explodiert“

Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) bezeichnete die Kostenentwicklung als „absoluten Albtraum“. Die Baupreise seien mittlerweile förmlich explodiert. Prognosen waren zu Beginn von weitaus niedrigeren Kosten ausgegangen. Die politischen Beratungen hatten sich jedoch immer weiter in die Länge gezogen und dauern mittlerweile mehr als zehn Jahre an.

Genau das kritisierte in der Sitzung auch Ratsherr Wolfgang Ostermeyer (AfD). „Wir sind mit einer kleinen Summe gestartet, dann wurde es immer mehr und mittlerweile haben sich die Kosten fast verdreifacht“, meinte Ostermeyer. Die Pläne müssten daher noch einmal überarbeitet werden. „Wir müssen eine billigere Lösung suchen“, forderte Ostermeyer.

Lesen Sie auch: Eröffnung von Sehndes neuen Sporthallen verzögert sich

Gegenfinanzierung über Grundstücksverkauf

SPD-Ratsherr Edgar Bäkermann machte sich indes für eine zügige Abwicklung stark. Man könne nicht noch länger warten und riskieren, dass die Baupreise womöglich noch weiter steigen. „Wir müssen jetzt wohl oder übel in den sauren Apfel beißen und endlich loslegen“, betonte Bäkermann.

Seit zehn Jahren wird über die Sanierung der Sporthalle Rethmar diskutiert. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Das sah auch die Mehrheit der Ratsmitglieder so. Die Kommunalpolitiker sprachen sich in der Sitzung zudem für die Vorschläge aus, welche die Verwaltung für eine Gegenfinanzierung vorlegte. So sollen die Mehrkosten durch die Vermarktung zweier Grundstücke im Baugebiet Rethmar-West gedeckt werden. „Es handelt sich um zwei Grundstücke, die bisher nicht in der Erschließung vorgesehen waren“, erklärte Kruse.

Verwaltung macht Vorschläge für Einsparungen

Falls nach dem Grundstücksverkauf dann noch eine Deckungslücke besteht, soll an anderer Stelle gespart werden. „Da muss dann geprüft werden, welche Maßnahmen entbehrlich und welche unentbehrlich sind“, sagte Kruse. Eingespart werden könnten laut Verwaltung zum Beispiel künftige Baumaßnahmen wie Warmwasser an den Handwaschbecken im Sanitärbereich der Grundschule Breite Straße (95.000 Euro) und Lichtleisten im Flur des Neubaus der Schule (10.000 Euro).

Einsparpotenzial sieht die Verwaltung zudem an der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde. Dort könnten der Fahrradkäfige für Lehrer (25.000 Euro) oder Maßnahmen zur Fenstersanierung und Verschattung der Verwaltung (150.000 Euro) sowie an der Fassade (50.000 Euro) gestrichen werden.

An den Kosten für den freistehenden Neubau im Bereich der derzeitigen Sprunggrube beteiligt sich der MTV Rethmar auch selbst mit 80.000 Euro. Die Summe soll aus Eigenmitteln und einem Kredit bestritten werden. Darüber hinaus hat der Verein für die Erweiterung vom Regionssportbund einen Zuschuss in Höhe von 24.000 Euro bekommen. Das Land fördert die Sanierung der alten Sanitär- und Umkleideanlagen mit 166.000 Euro.

Von Katja Eggers