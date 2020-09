Sehnde

Während es in vielen Regionskommunen an Kitaplätzen mangelt, hat die Stadt Sehnde im neuen Kitajahr sogar noch freie Kapazitäten – und macht damit ihrem Slogan als Familienstadt alle Ehre. Im aktuellen Kitajahr 2020/2021 bietet die Stadt Sehnde insgesamt 1073 Betreuungsplätze an, davon 160 Hortplätze, 205 Krippenplätze und 708 Kindergartenplätze.

Zurzeit gibt es in Sehnde sogar noch rund 40 freie Betreuungsplätze. Davon etwa 20 in Kindergärten, aber auch zwei in Krippen und knapp 20 in Horten. Die Betreuungszeiten sind unterschiedlich. Sie reichen von 8 bis 13 Uhr und bis längstens um 17 Uhr, in vielen Einrichtungen wird zudem ein Frühdienst ab 7.30 Uhr angeboten. Weiterhin hat Sehnde auch noch eine Nachmittagsgruppe, sie dauert von 13 bis 17 Uhr.

Anzeige

Nicht jedes Kind hat Wunschplatz bekommen

„Wir gehen davon aus, dass die noch freien Plätze im laufenden Kitajahr vergeben werden – zum Beispiel an zuziehende Familien“, sagt Iris Jungclaus, stellvertretende Leiterin des Fachdienstes Kindertagesstätten und Jugend in Sehnde. Dennoch habe auch im aktuellen Kitajahr nicht jedes Kind seinen Wunschplatz bekommen, räumt Jungclaus ein. So habe beispielsweise in Höver das Angebot nicht ausgereicht, einige Eltern mussten daher Betreuungsplätze im benachbarten Ilten in Anspruch nehmen.

Weitere HAZ+ Artikel

Über Bedingungen wie in Sehnde würden sich viele Familien aus benachbarten Kommunen freuen. Dort sind Betreuungsplätze knapp. Die Eltern in Sehnde können für die Kleinsten sogar wählen zwischen Krippe und Tagespflege. Woran liegt es, dass die Kommune bei der Kinderbetreuung so gut da steht? Laut der stellvertretenden Fachdienstleiterin liege die Ursache im Wesentlichen in der guten Planung. „Wenn in Sehnde ein Baugebiet konzipiert wird, dann werden auch gleich neue Kitaplätze mit eingeplant“, sagt Jungclaus. Seit Jahren arbeiteten deshalb die Fachdienste Kindertagesstätten und Jugend sowie Stadtplanung bei diesen Themen eng zusammen.

In den nächsten Jahren wird die Zahl der Kitaplätze in Sehnde nochmals steigen. Für die neuen Baugebiete Maschwiesen und Rethmar-West sind jeweils Kita-Neubauten vorgesehen. Jungclaus rechnet mit einer Fertigstellung aber nicht vor 2023/2024.

Geburtenzahlen steigen nicht wie in anderen Kommunen

Jungclaus räumt aber noch einen anderen Vorteil für Sehnde ein: Mangels neuer Baugebiete in den vergangenen Jahren sei die Nachfrage zuletzt relativ konstant geblieben. „Geburtenzahlen und Betreuungsplätze – das hat alles gut zusammengepasst.“

Um das Angebot in den 14 Kitas in Sehnde aber noch stärker am Bedarf der Familien zu orientieren, justiert die Stadt jetzt ein wenig nach. So sprachen sich die Kommunalpolitiker in der vergangenen Ratssitzung dafür aus, den Frühdienst in der Kita Bosenkamp in Ilten auszuweiten. Zusätzlich 15 Betreuungsplätze stehen den Mädchen und Jungen dort nun ab 7.30 Uhr zur Verfügung. Die neue Frühgruppe in der Kita Bosenkamp umfasst nun insgesamt 25 Kinder. Dafür werden Personalkosten in Höhe von 3300 Euro nötig.

Rat genehmigt mehr Stunden für Springkräfte

Weiterhin genehmigte der Rat die Erhöhung der Springkraftkapazitäten um 6,5 Stunden, damit soll die Vertretungssituation verbessert werden. Auch die drei berufsbegleitenden Ausbildungen, die innerhalb eines Jahres den Quereinstieg in den Beruf des Sozialassistenten ermöglichen, wurden in Sehnde fortgeschrieben. Die drei Auszubildenden werden jährlich mit 24.000 Euro pro Stelle vom Land finanziert. Der Stadt entstehen damit keine Kosten.

Die Stadt Sehnde steht dennoch auch in diesem Bereich vor großen Herausforderungen. Nachdem die marode Kita an der Ladeholzstraße im vergangenen Jahr schließen musste und danach die Kinder auf alle Kitas im Stadtgebiet verteilt wurden, ist im Sommer für 380.000 Euro eine Behelfsunterkunft aus Containern hinter der Sporthalle an der Breiten Straße entstanden. Bis der Neubau an der Ladeholzstraße fertig ist, wird es mehrere Jahre dauern.

Von Patricia Oswald-Kipper